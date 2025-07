EUA podem isentar café, cacau e outros produtos agrícolas, diz Lutnick

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Lutnick reiterou que os países precisam de maior celeridade nas negociações e abrir completamente seus mercados com os Estados Unidos

Clique aqui e escute a matéria

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, reconheceu que o país pode reconsiderar e isentar de tarifas comerciais bens incapazes de "crescer" em solo americano, como café, cacau e outros produtos. Ele não citou quais países serão beneficiados pela isenção, mas voltou a afirmar que as tarifas são necessárias para corrigir injustiças no comércio.

"Em nossos acordos comerciais, nossa expectativa é que (em relação aos) recursos naturais indisponíveis - uma banana, outras especiarias e as raízes -, a expectativa deve ser (que) não haverá tarifa", disse o secretário, que trata os produtos agrícolas como "recurso natural". Segundo ele, se os Estados Unidos não impuserem tarifas para café ou cacau, por exemplo, um parceiro comercial terá de abrir seu mercado para permitir que os agricultores americanos vendam soja, em contrapartida.

"Por que vocês esperam nos vender café e cacau e não nos deixam vender soja? Parece injusto", disse. "Vamos tornar isso justo."

Esse movimento poderia ser importante para o Brasil, o maior produtor de café do mundo e que tem nos EUA um mercado importante. Mas Lutnick não especificou se, caso viesse a ser adotada, essa isenção valeria para todos os países.

Nas negociações em torno das tarifas anunciadas por Trump, a situação brasileira é diferente da dos demais países. Isso porque, em relação ao Brasil, os Estados Unidos registram superávit comercial. Na carta em que justifica as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, o presidente Donald Trump cita o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) contra empresas americanas para justificar a decisão. O café é um dos principais produtos brasileiros impactados pelas tarifas.

Segundo o secretário, taxas sobre produtos farmacêuticos serão anunciadas nas próximas duas semanas e serão "massivas" para empresas que não tenham fábricas estabelecidas no país.

ACORDOS COMERCIAIS

Em entrevista à CNBC na manhã desta terça-feira, 29, o secretário também comentou os acordos comerciais alcançados por Trump. "Esses acordos normalmente levam décadas, mas Trump trabalha com tempo diferente e quer acordos feitos agora", disse, ressaltando que o prazo final para imposição de tarifas continua sendo sexta-feira, 1º.

Lutnick reiterou que os países precisam de maior celeridade nas negociações e abrir completamente seus mercados. "O preço para o comércio com os EUA é claro", pontuou. Segundo ele, a decisão final sobre aqueles que conseguirão acordo ou terão tarifas automaticamente estabelecidas caberá a Trump, incluindo no caso da Índia.

Em relação à União Europeia (UE), o secretário comemorou o acordo e, ao ser questionado, disse ainda pretender conversar com o bloco para eliminar impostos sobre serviços digitais.