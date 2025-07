Qual a resposta do Brasil às tarifas de Trump? Lula se reúne com ministros para decidir

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Encontro no Planalto com Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e outros ministros discute respostas econômicas e jurídicas às ações dos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião de emergência com seus principais ministros na noite desta quarta-feira (30), no Palácio do Planalto, para discutir a "soberania do povo brasileiro".

A convocação foi uma resposta imediata após o governo dos Estados Unidos confirmar oficialmente a ordem executiva que impõe uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil.

Participam do encontro o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, e os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Jorge Messias (AGU), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Sidônio Palmeira (Comunicação Social).

"Dia sagrado da soberania"

Pouco antes da reunião, durante uma cerimônia para sancionar a lei que proíbe o uso de animais em testes para cosméticos, Lula fez uma conexão simbólica entre os dois eventos do dia.

"A gente conseguiu, às 17h, sancionar uma lei que defende a soberania animal. [...] Eu estou saindo daqui completo porque eu vou me reunir ali para defender outra soberania: a soberania do povo brasileiro", declarou o presidente. "Então hoje, para mim, é o dia sagrado da soberania".

Duas frentes de crise

O encontro de emergência no Planalto ocorre para definir as respostas do Brasil a duas frentes de hostilidade do governo americano:

O "tarifaço" de 50%, agora oficializado. As sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com base na Lei Magnitsky.

O governo brasileiro estuda as medidas que serão tomadas tanto do ponto de vista econômico, como a aplicação da Lei da Reciprocidade, quanto do ponto de vista jurídico, para contestar as ações americanas.

(Com informações do Estadão Conteúdo).