Após críticas de Lula, Tesouro dos EUA busca Haddad para discutir 'tarifaço'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Em um primeiro sinal de uma possível abertura para o diálogo na crise comercial entre Brasil e Estados Unidos, o Tesouro norte-americano procurou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para agendar uma reunião. O objetivo do encontro é discutir o "tarifaço" de 50% sobre produtos brasileiros, ameaçado pelo presidente Donald Trump.

A iniciativa do governo americano de buscar o contato representa uma mudança no cenário, que até então era de escalada de tensões. O movimento ocorre poucos dias após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclamar publicamente que seus ministros estavam tentando ligar para as autoridades americanas, mas que "ninguém queria conversar".

A reunião, que deve ocorrer nos próximos dias, será a primeira negociação direta em alto nível entre as equipes econômicas dos dois países desde o início da crise.

Posição do Brasil

O governo brasileiro deve levar para a mesa de negociação a sua posição já consolidada: a de que a tarifa de 50% não possui justificativa econômica e foi motivada por questões políticas, como o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A estratégia do Brasil, já delineada por Lula e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, é buscar reverter a medida através do diálogo. Caso a conversa não avance, o governo já afirmou que está pronto para acionar a Organização Mundial do Comércio (OMC) e aplicar medidas de retaliação com base na Lei da Reciprocidade.

A expectativa do lado brasileiro é que a reunião possa, no mínimo, resultar em um adiamento da aplicação das tarifas, que estão previstas para entrar em vigor no dia 1º de agosto, abrindo mais tempo para uma negociação aprofundada.

(Com informações da Agência Brasil).