Deputado italiano diz que sofre ameaças após afirmar que entregou endereço de Carla Zambelli para a polícia

Deputada foi presa nessa terça (19) na Itália após ter fugido do Brasil desde maio. A partir de agora, tudo depende da justiça italiana

O deputado italiano Angelo Bonelli disse ter recebido ameaças, nas redes sociais, após ter divulgado que informou à polícia o paradeiro da deputada federal licenciada Carla Zambelli, em Roma. A parlamentar foi presa ontem.

"Recentemente, tenho recebido mensagens de ameaça nas redes sociais, inclusive mensagens de morte", contou, em nota à imprensa.

"Agora caberá à Justiça italiana decidir, e depois caberá ao governo decidir sobre a extradição de Zambelli", complementou.

Nessa terça-feira (29), o deputado italiano afirmou que recebeu informações sobre o endereço de Zambelli na Itália e avisou a polícia. O deputado de esquerda disse que notificou a Polícia Nacional ontem, às 19h50 (no horário local). De acordo com o parlamentar, os agentes identificaram Zambelli em um apartamento no bairro Aurélio às 21h.

"Cumpri meu dever como cidadão, ao contrário daqueles que, usando a cidadania italiana, se declararam intocáveis, como a próprio Carla Zambelli", disparou.

Próximos passos

Até o momento, não há previsão para a vinda da parlamentar para o Brasil. De acordo com a constituição italiana, em até 48h, haverá a validação e a definição da audiência para decidir sobre a extradição de Zambelli.

Todos os próximos desdobramentos da prisão da deputada licenciada depende do governo italiano.

O que diz a PF

Em nota, a Policia Federal confirmou que autoridades italianas prenderam, em Roma, a deputada Carla Zambelli. "A medida é resultado de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal, a Interpol e agências da Itália", diz a PF.

"A presa era procurada por crimes praticados no Brasil e será submetida ao processo de extradição, conforme os trâmites previstos na legislação italiana e nos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário", finaliza a nota.

Relembre o caso Carla Zambelli

O Ministério da Justiça já havia solicitado oficialmente a extradição da ex-deputada, que é considerada foragida após ter sido condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A Corte também determinou a perda do mandato, o que ainda será analisado pela Câmara.

A decisão do STF foi tomada após Zambelli ser acusada de invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em janeiro de 2023, em parceria com o hacker Walter Delgatti, que também está preso.

Desde o ocorrido, a parlamentar deixou o Brasil desde maio. Inicialmente, após sair do país, a deputada passou pelo Estados Unidos e se mudou para Itália. A parlamentar possui cidade italiana.

