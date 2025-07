Quem é Angelo Bonelli, deputado que afirmou ter entregue endereço de Carla Zambelli às autoridades italianas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em junho deste ano, Angelo Bonelli, chegou a protocolar uma interpelação formal cobrando uma posição do governo italiano sobre o caso de Zambelli

Clique aqui e escute a matéria

O deputado italiano Angelo Bonelli, que diz ter denunciado Carla Zambelli, afirmou em publicação no X que foi ele quem forneceu à polícia italiana o endereço a parlamentar estava hospedada em Roma. A deputada federal brasileira foi presa na capital italiana na tarde desta terça-feira (29).

Agentes da polícia italiana foram até o apartamento que ela estava morando e fizeram a prisão da parlamentar. A informação foi divulgada, inicialmente, pela CNN Brasil.

Em junho deste ano, Angelo Bonelli, chegou a protocolar uma interpelação formal aos ministros das Relações Exteriores, da Justiça e do Interior da Itália cobrando uma posição do governo italiano sobre o caso de Zambelli.

No documento, Bonelli pedia que o governo italiano esclareça se pretende colaborar com o Brasil, inclusive via Interpol, para garantir o cumprimento da Lei nº 144/1991 — que trata sobre a extradição entre os dois países.

Quem é Angelo Bonelli

Angelo Bonelli tem 62 anos, é um deputado italiano e uma das lideranças do Aliança Verde-Esquerda, uma coligação de esquerda que faz oposição ao governo da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

Foi eleito na XIX legislatura em 2022 pelo distrito de Imola, na Emília-Romagna, e atua como secretário da Comissão de Meio Ambiente.

Nas redes sociais, Bonelli faz posts contra o governo de Donald Trump, em defesa da Palestina e contra os líderes da extrema-direita italiana.

O parlamentar italiano também faz várias postagens em defesa da preservação da Amazônia e, em alguns destes conteúdos, fala sobre o Brasil.

Em outubro de 2022, Bonelli chegou a se encontrar com a atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O registro foi feito em pleno pleito eleitoral.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC