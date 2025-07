Polícia apreende 92 kg de drogas e prende dois suspeitos em operação em Escada

Uma operação do 21º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de 92 quilos de drogas e na prisão de dois homens na zona rural de Escada, na Mata Sul de Pernambuco. A ação faz parte da operação Impacto Integrado Concentrado, que tem como objetivo combater o tráfico e reduzir os índices de homicídios nos municípios de Escada e Vitória de Santo Antão.

Apreensão e fuga

Os suspeitos estavam em um carro modelo Ônix, que foi interceptado próximo a uma escola agrícola. No veículo, os policiais encontraram cerca de 80 quilos de maconha, 8 quilos de skunk — uma variedade mais potente da droga — e 3 quilos de haxixe. Um caminhão que estaria envolvido no transporte conseguiu fugir.

Prisão em flagrante

Os dois detidos foram levados para a Delegacia de Vitória de Santo Antão, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Eles foram apresentados para audiência de custódia.

Segundo o tenente Edson Vasconcelos, que comandou a ação, a droga seria distribuída em vários pontos de venda em Vitória de Santo Antão. “Ao perceberem a presença do policiamento, tentaram fugir. Conseguimos deter dois indivíduos, e no veículo havia todo esse material entorpecente”, explicou o oficial.

Operação contra o crime organizado

A apreensão ocorre em meio ao avanço da operação Impacto Integrado Concentrado, que tem intensificado ações de segurança nas duas cidades. Só no último fim de semana, Escada registrou duas mortes violentas.

“A gente teve um fim de semana atípico, com alguns homicídios. Mas o comando do 21º BPM tem reforçado as ações. E destaco aqui o trabalho do efetivo do tático e da viatura de Escada, pelo comprometimento com a profissão e com a população”, afirmou o tenente.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais