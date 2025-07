Defesa de Carla Zambelli chega à CCJ. PL alerta para "efeito Orloff"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SOLDADA FERIDA

O PL trata a deputada Carla Zambelli (PL-SP) como “uma combatente de guerra” e afirma que “não há a menor chance de abandonarmos uma soldada ferida”, nas palavras do líder do partido, Sóstenes Cavalcante (RJ), ao entregar a defesa da parlamentar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

UM POR TODOS

“E esse ‘todos’ é todos mesmo”. Para o líder do PL, “hoje está acontecendo com a nossa deputada [Carla Zambelli], amanhã pode ser com qualquer um de nós”. O grito de socorro, no entanto, não recebeu apoio de partidos governistas como PT, PSB e Psol.

NA PONTA DO LÁPIS

O presidente nacional do PT, senador Humberto Costa (PE), disse à coluna que “não deveria haver surpresas” quando o governo Lula da Silva sai em defesa de taxação de grandes fortunas: “nós sempre perseguimos essa pauta. Foi proposta de campanha, e, portanto, não entendo a surpresa de alguns”.

‘CRÍTICAS DESCABIDAS’

O senador Humberto Costa afirmou que “não endossa críticas que dizem que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), é um traidor”— muito menos, os “memes dizendo que o Congresso é uma casa de mamatas”.

NA PADARIA, EM FRENTE DE CASA

A atendente da Pão Dourado, padaria próxima à residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), reagiu com “uma dose de tristeza” quando soube que “seu Jair” vai ter de ficar de molho pelos próximos dias. “Seu Jair é sempre generoso nas gorjetas”. Bolsonaro foi diagnosticado com gastrite e esofagite.

‘DE CARNE E OSSO…

…às vezes mais osso que carne”. A reação bem-humorada da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, arrancou risadas até parlamentares como Evair de Melo (PP-ES) que antes havia afirmado que a ministra é uma “adestrada” das ONGs internacionais. “Tem uma contradição aqui. Uma hora as pessoas dizem: ‘Ministra, a senhora está fraca, não tem poder etc.’ Outras horas me dão poderes que são supra-humanos. “Eu sou um ser humano de carne e osso, graças a Deus. Às vezes mais osso do que carne.” Rebateu Marina Silva.

BRIGA EM FAMÍLIA

Demitido da assessoria do PL, o advogado Fábio Wajngarten recebeu “total apoio e solidariedade” do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). “Sempre foi de uma lealdade à nossa família irrepreensível”. Wajngarten perdeu o emprego no PL a pedido da ex-primeira-dama Michel Bolsonaro, presidente do PL-Mulher e madrasta do 02.

PENSE NISSO!

Quando será que parlamentares vão passar a tratar adversários com civilidade? Agredir com insultos não parece ser comportamento de bom tom.

Antes de mais nada: é assim hoje. Assim sempre foi no passado. Não tem santo nessa “parada”.

Mas voltando ao cerne dessa nossa reflexão: será que não é possível divergir, criticar, comentar, mas sem agressão?

O que se viu ontem (2), na Comissão de Agricultura da Câmara, contra a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, foi deselegante — para não dizer outra coisa.

Pense nisso!