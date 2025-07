Deputado quer proibir primeira-dama de usar avião da FAB como carona

EM TODO CASO…

… o advogado Gregorio Dalbón, que atua na defesa da ex-presidente argentina Cristina Kirchner, entrou com um pedido na Justiça solicitando autorização para que o presidente Lula da Silva (PT), que está em Buenos Aires, faça uma visita à amiga, condenada a seis anos de prisão por corrupção — “administração fraudulenta” — durante suas gestões de 2007 a 2015.

PENSANDO BEM

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse na segunda-feira (30) que A cúpula do Mercosul — Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai — seria “uma oportunidade importante para tratar de negócios e acordos entre os países” e que não haveria “espaçoparapolítica”.

PEIXE FORA D’ÁGUA

As declarações do “novo porta-voz” do governo — termo atribuído ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad — mostram que ele entende de números, “mas tem dificuldade de fazer política”, como disse uma liderança governista. Ao atacar o Congresso e o bolsonarismo — quando criticou o “reduzidíssimo público” na avenida Paulista no domingo (29), Haddad me fez lembrar a letra da música “Dia de Feira”, da banda Kirá e Ribanceira: “Quem não vende peixe se assusta com a maré”.

‘NOVA’ INDEPENDÊNCIA

O governo Lula resolveu reescrever a história do Brasil para comemorar a Independência em 2 de julho, como Dia Nacional da Consolidação da Independência. “É verdade que dom Pedro I fez o grito da Independência, mas pouca gente sabe que, em 2 de julho de 1823, os baianos conseguiram fazer com que os portugueses voltassem. Isso não é conhecido pois não está nos livros didáticos brasileiros”.

O CONGRESSO É QUE MANDA

A proposta para trocar da data da Independência foi encaminhada ao Congresso Nacional. Definitivamente, o presidente tem lido pouco sobre a Independência do país que governa. Esse tema é recorrente, sim.

FIM DO BIGU

O deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) disse à Rádio Jornal que, “além de pedir o ressarcimento” do valor de uma passagem aérea de Brasília a São Paulo, ele quer, também que “fique consignado que primeira-dama não é autoridade oficial” e, portanto, não tem direito à viajar em avião da FAB. Rosângela Lula da Silva pegou carona em avião requisitado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A primeira-dama foi a São Paulo para consulta médica.

A ZERÉSIMA DA PARAFUSETA

Pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal (STF), quando um processo “chega” no Judiciário, logo é feito o sorteio de quem será o relator. Menos do caso que pede a derrubada da votação na Câmara e no Senado do decreto presidencial que modifica a alíquota do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Agora, não foi diferente: antes, foi com a ação do Psol; e agora, com a da Advocacia-Geral da União. Nos dois casos, o ministro Alexandre de Moraes será o relator.

PENSE NISSO!

Eu fico imaginando: o que se passa na cabeça do presidente Lula em querer visitar a amiga Cristina Kirchner, em prisão domiciliar, por ter metido a Argentina em vários episódios de corrupção?

Só pode ser para “jogar pra plateia”, fazer graça com uma corrente política mais radical, que sempre espera um gesto desse — de lealdade — independentemente do motivo.

Teria uma alternativa: relativizar práticas corruptas e culpar a Justiça, mesmo que o bom conselho dos manuais de ética recomendem que uma amizade pessoal — e Lula e Cristina são amigos — não deve se sobrepor ao dever institucional da autoridade brasileira.

Isso é o que chamo de hipocrisia política.

Pense nisso!