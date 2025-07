Campanha ‘veta, Lula’ mobiliza congressistas contrários ao aumento no número de deputados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bolsonarista diz que público na Paulista tinha mais gente do que o anunciado pela imprensa. No Executivo, criação da secretaria do BPC divide opiniões

DE FAB NO SUS DOS RICOS

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que não anda em voo comercial já faz um bom tempo, estava indo de Brasília para São Paulo e — já que a aeronave tinha lugar — ofereceu carona ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF, Alexandre de Moraes, e à primeira-dama, Rosângela Lula da Silva. E os blogueiros mantidos pelo Planalto querem que você considere isso normal.

IMAGINE ASSIM:

Você tem uma consulta marcada com o seu proctologista — ou, sendo uma mulher, com o ginecologista — só que o seu médico atende em São Paulo e você mora em Brasília. Aí, pede uma carona a Lewandowski! Advinha a resposta.

CARTEIRADA

A mulher do presidente Lula pediu e ganhou: ela viajou de carona com os ministros “não tendo, então, custos adicionais para a União”.

BATENDO O PÉ

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ainda não fez todas as “entregas” que prometeu ao presidente Lula da Silva (PT) desde o período da transição de governo, mas já está colocando “gosto ruim” na ideia de criação de uma secretaria para cuidar exclusivamente do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

HARMONIZAÇÃO, NÃO

A deputada federal Sílvia Waiãpi (PL-AP), acusada de usar R$ 9 mil do Fundo Partidário para pagar harmonização facial, está negociando com o Ministério Público um jeito de ressarcir os cofres públicos. A indígena ainda corre o risco de perder o mandato, após o STF mudar as regras de distribuição das sobras eleitorais.

JÁ MAQUIAGEM…

…até agora, a deputada Erika Hilton (Psol-SP) não anunciou nenhuma medida para corrigir sua “ingenuidade” ao contratar assessores, pagos com dinheiro da cota parlamentar — recursos públicos, portanto — para cuidarem da sua aparência.

ATÉ TU, CLEITINHO

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) se engajou na campanha #vetaLula, que pede ao presidente que vete projeto que aumentou o número de deputados federais. “Eu queria saber o que 531 deputados farão que 513 não faziam”.

SAPO À DORÊ

Preocupado em achar um culpado para o reduzido público que compareceu no domingo na avenida Paulista, no ato convocado por bolsonaristas, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) disse que a culpa “é da imprensa” que segundo ele, “não sabe fazer contas”. Girão afirmou que o ato de domingo foi “contra a censura” e que o país precisa protestar: “está aí a censura, está aí tudo, e a gente está igual àquele sapo na panela quente, fritado, morrendo. Então, nós temos que gritar”.

PENSE NISSO!

O prestígio de que ainda dispõe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, poderá ser torrado nos próximos dias.

Nesta segunda-feira (30), durante apresentação do Plano Safra para a Agricultura Familiar, Haddad atacou o Congresso — e ainda respingou no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O senhor, presidente Lula, nunca pediu para qualquer de nós petistas, nem mesmo eu que representei o senhor em 2018, nunca pediu um favor. Nunca pediu anistia, nunca pediu perdão, não pediu nada disso.”

Sobre os congressistas, o ministro da Fazenda criticou os “jabutis” — assuntos estranhos que são incluídos em projetos, durante sua votação: “Nós vamos fechar todas as brechas que são criadas por jabutis. No Brasil, o jabuti é órfão de pai e mãe. Ninguém assume a paternidade de um jabuti”.

O danado é ele tomar gosto pela função de porta-voz do governo. E aí é que o caldo entorna.

Pense nisso!