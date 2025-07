Quanto tempo leva a extradição de Carla Zambelli? Especialista compara com caso Pizzolato

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após a prisão da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) na Itália, nesta terça-feira (29), o caminho para trazê-la de volta ao Brasil para cumprir sua pena de 10 anos de prisão deve ser longo e complexo. A projeção de especialistas é que o processo de extradição pode levar de um ano e meio a dois anos, no cenário mais otimista para a Justiça brasileira.

A análise é de Vladimir Aras, procurador e ex-secretário de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República (PGR), que atuou diretamente na extradição de Henrique Pizzolato, ex-diretor do Banco do Brasil condenado no Mensalão que também fugiu para a Itália.

Um longo caminho judicial e político

Aras explica que o processo é multifacetado. Após o Brasil formalizar o pedido, a Justiça italiana analisará o caso. A defesa de Zambelli, que alega perseguição política, poderá recorrer em várias instâncias.

Mesmo que a Justiça italiana aprove a extradição, a palavra final é do Ministério da Justiça da Itália, que toma uma decisão política sobre entregar ou não a deputada. Essa decisão, por sua vez, também pode ser contestada judicialmente. O caso Pizzolato, por exemplo, demorou cerca de 20 meses entre a prisão e a extradição efetiva.

Pouco apoio político na Itália

Especialistas ouvidos pelo Estadão acreditam que Zambelli terá dificuldades em obter apoio político do governo da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

O jurista Wálter Maierovitch aponta que um dos principais aliados de Meloni, Matteo Salvini, apesar de próximo ao bolsonarismo, culpa a deputada pela derrota de Jair Bolsonaro em 2022. Além disso, a própria primeira-ministra enfrenta uma crise interna por conta de outra deportação controversa e não teria interesse em "se meter em outra confusão".

Outro fator que pesa contra a deputada é o fato de parlamentares italianos já terem se manifestado publicamente pedindo a cassação de sua cidadania italiana, sob o argumento de que ela a utiliza para buscar impunidade.

(Com informações do Estadão Conteúdo)