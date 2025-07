Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciam fim do casamento após 15 anos juntos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após 15 anos de relacionamento, os influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram neste sábado (26) o fim do casamento. A notícia foi divulgada por meio de um comunicado conjunto publicado nas redes sociais de ambos.

Segundo o texto, a decisão foi tomada de forma pacífica, sem brigas ou conflitos. O casal afirmou que o término marca o encerramento de um ciclo vivido com amor, respeito e maturidade.

“São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu”, diz um trecho do comunicado.

Carlinhos e Lucas explicaram que a separação não foi repentina. Eles relembraram a única separação que tiveram anteriormente e disseram que, desde então, sentiam que haviam se precipitado ao retomar o relacionamento sem avaliar o que ainda precisava ser ajustado.

“Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam”, acrescentaram.

O casal também pediu respeito ao momento e destacou que não há espaço para especulações ou fake news:

“Amamos vocês e esperamos que respeitem nosso espaço — sem maldades, sem picuinhas e sem notícias falsas. Vamos ficar bem. Um xêro.”

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se casaram oficialmente em 2019, em uma cerimônia que reuniu diversas celebridades e teve ampla repercussão na mídia. Juntos, se tornaram um dos casais mais conhecidos da internet brasileira, acumulando milhões de seguidores e admiradores.