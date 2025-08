Carlinhos Maia comenta divisão de bens com Lucas Guimarães

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Carlinhos Maia se pronunciou sobre a divisão de bens com Lucas Guimarães após a separação do ex-casal.

O influenciador revelou aos seguidores que eles não brigaram e que conversaram por muitos meses antes da decisão do divórcio.

"Só para deixar vocês tranquilos, o Lucas está procurando apartamento aqui em São Paulo, vai para Maceió, vai pegar uma mansão linda. A gente não terminou inimigos. De verdade”, declarou.

Em seguida, Carlinhos Maia comentou que eles casaram com separação de bens.

"Outra pergunta que me fazem: 'Carlinhos, todos os imóveis são seus? Ou do casal?'. O Lucas não é pobre. Ele ganha milhões de reais. A gente sempre foi muito claro. Casamos com separação de bens. Nunca falamos sobre isso. No papel. Na vida real, sempre vou estar aqui para tudo o que ele quiser", disse Carlinhos Maia.

"Vocês sabem que sempre gostei de casa, decorei a casa, o Lucas nunca foi dessa vibe. Ele é mais artista. Essas casas, apartamentos, o apartamento de Maceió, era um sonho meu", explicou.

Segundo Carlinhos, ele quem investiu nas casas.

"Peguei todo meu dinheiro e coloquei, investi, mesma coisa nessa casa. Cada detalhe. Sou o cara das casas, por isso me veem mais nas casas. Mas tudo que ele precisar, ele não vai ter metade das minhas coisas, das nossas coisas, ele me tem por inteiro, para sempre. O que ele quiser", disse.

"Não fiquem achando que o Lucas é um coitado, um pobrinho. Ele está muito bem. E vai ficar muito melhor. Porque ele é um artista, tem energia, sou fã", finalizou o influenciador digital.