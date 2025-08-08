Gilberto Gil faz homenagem emocionante a Preta Gil, que faria 51 anos: 'Saudade sem fim'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pai da cantora fez uma linda homenagem nas redes sociais. Preta Gil faleceu aos 50 anos, no dia 20 de julho, em decorrência de um câncer colorretal

Clique aqui e escute a matéria

Gilberto Gil homenageou a filha Preta Gil, que completaria 51 anos nesta sexta-feira (8) se estivesse viva. A cantora faleceu no dia 20 de julho em decorrência de um câncer colorretal.

O artista utilizou as redes sociais para compartilhar uma lembrança carinhosa da filha. No post, o músico publicou algumas fotos de Preta Gil na época da infância e adolescência, além de outras imagens mais recentes.

"Na Família Gil, o dia 8 de agosto será sempre o dia oficial da alegria e celebração, da nossa integrante mais festiva! Uma saudade sem fim", escreveu Gilberto Gil.

A publicação tem mais de 295 mil curtidas até o momento. Muitos famosos utilizaram os comentários para celebrar e homenagear Preta Gil.

Confira:

Morte de Preta Gil

A cantora Preta Gil morreu aos 50 anos em Nova York no dia 20 de julho, dois anos e meio após iniciar um tratamento contra um câncer no intestino.

Preta Gil estava nos Estados Unidos para um tratamento experimental e, nos seus últimos dias, recebeu a visita de amigos e familiares.

Preta Gil: como foi a luta da artista, do diagnóstico até o tratamento nos EUA?