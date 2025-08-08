Gilberto Gil faz homenagem emocionante a Preta Gil, que faria 51 anos: 'Saudade sem fim'
Pai da cantora fez uma linda homenagem nas redes sociais. Preta Gil faleceu aos 50 anos, no dia 20 de julho, em decorrência de um câncer colorretal
Gilberto Gil homenageou a filha Preta Gil, que completaria 51 anos nesta sexta-feira (8) se estivesse viva. A cantora faleceu no dia 20 de julho em decorrência de um câncer colorretal.
O artista utilizou as redes sociais para compartilhar uma lembrança carinhosa da filha. No post, o músico publicou algumas fotos de Preta Gil na época da infância e adolescência, além de outras imagens mais recentes.
"Na Família Gil, o dia 8 de agosto será sempre o dia oficial da alegria e celebração, da nossa integrante mais festiva! Uma saudade sem fim", escreveu Gilberto Gil.
A publicação tem mais de 295 mil curtidas até o momento. Muitos famosos utilizaram os comentários para celebrar e homenagear Preta Gil.
Confira:
Morte de Preta Gil
A cantora Preta Gil morreu aos 50 anos em Nova York no dia 20 de julho, dois anos e meio após iniciar um tratamento contra um câncer no intestino.
Preta Gil estava nos Estados Unidos para um tratamento experimental e, nos seus últimos dias, recebeu a visita de amigos e familiares.