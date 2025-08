Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, reapareceu nas redes sociais neste domingo (3), após um período de silêncio desde a morte da cantora, ocorrida em 20 de julho. Ele publicou fotos no Instagram com a legenda: “Firme e seguro”, mas a atitude não foi bem recebida por muitos seguidores, que o acusaram de insensibilidade. “Seguro como sempre… a Preta morreu de tanto desgosto, já pensou nisso?”, escreveu uma internauta. Rodrigo rebateu: “Para de falar merda, mulher!”.

Nos comentários, outros usuários também questionaram sua postura. Um deles afirmou: “Tudo que plantamos, vamos colher”, ao que Rodrigo respondeu com ironia: “Legenda ‘de ifá’”. Chamado de “firme, seguro e desalmado”, ele respondeu: “Aí é você quem está dizendo”. A publicação foi posteriormente fechada para novos comentários.

Veja também: Em evento, Caio Blat fala sobre morte de Preta Gil: ‘Entender e aceitar’

Preta e Rodrigo se conheceram em 2013 e casaram-se dois anos depois. Durante o tratamento do câncer, a cantora relatou no livro Preta Gil: os Primeiros 50 que sofreu abandono emocional. “Eu me separei pela negligência do Rodrigo comigo”, revelou.

Além da ausência, Preta relatou no livro ter descoberto a traição do então marido com sua ex-stylist em meio ao tratamento. Segundo ela, Rodrigo dizia ter fobia de hospital, recusando-se a acompanhá-la nas internações. Mesmo diante de um quadro grave, em abril de 2023, recusou-se a cancelar uma viagem.

O post Ex-marido faz primeira publicação após a morte de Preta Gil e gera polêmica foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.