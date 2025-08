Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, enfrenta reação negativa após morta cantora e troca farpas com fãs na internet

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A morte da cantora Preta Gil, vítima de câncer aos 50 anos, deixou fãs e amigos profundamente abalados, especialmente por tudo que a artista enfrentou durante a doença e após o término conturbado do casamento com Rodrigo Godoy.

Durante o tratamento, Preta decidiu pôr fim ao relacionamento, revelando que o personal trainer a havia traído com sua própria stylist.

Após a confirmação do falecimento da artista, Rodrigo Godoy teve sua rede social invadida por seguidores indignados, levando-o a fechar os comentários para evitar mais ataques. Mas no domingo (3), o ex-marido voltou a se manifestar e acabou entrando em conflito com os fãs.

Rodrigo Godoy responde internautas

Em resposta a críticas, Rodrigo postou fotos com a legenda “Firme e seguro”. Uma internauta comentou: “Isso aí, a vida continua né?!! A Preta morreu de tanto desgosto, já pensou nisso?!”.

O personal trainer rebateu: “Para de falar m*rda, mulher!”. Outros seguidores questionaram sua consciência, o que gerou respostas irônicas e ríspidas, incluindo um “Tá aqui”, "Donos da razão" e mais provocações.

O clima esquentou, com insultos como “infeliz” direcionados a Rodrigo, que seguiu rebatendo com ironia, demonstrando irritação diante das acusações.