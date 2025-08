Belo e Gracyanne Barbosa protagonizam momento tenso no 'Domingão com Huck': "Perde a linha"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No palco do "Domingão com Huck" deste domingo (3), Belo e Gracyanne Barbosa se reencontraram diante das câmeras e não escaparam dos comentários sobre o relacionamento que tiveram.

A musa fitness, anunciada como nova participante do "Dança dos Famosos", dividiu o espaço com o cantor, que já participou da competição em edições anteriores.

Durante a conversa, o humorista Ed Gama provocou o ex-casal ao perguntar: "Você acha que vai ter um 'belo' desempenho?", arrancando risos.

Belo tentou manter a postura e disse não saber da participação de Gracyanne, que logo revelou: "Ele já me deu várias dicas". O cantor completou dizendo que ela teve um ótimo professor, falando de sua experiência na dança.

Gracyanne confessou ainda que sempre admirou o quadro e que a experiência transformadora de Belo foi um incentivo para sua participação.

A interação entre os dois chamou a atenção de Luciano Huck, que brincou sobre o comportamento do cantor: "Toda vez que você vem aqui e o Belo está eu tomo cuidado pra não criar uma situação, mas ele se enrola sozinho, ele perde a linha. Você é o meme pronto, eu não preciso fazer nada".

Belo tentou desconversar afirmando que mantém uma relação de amizade, carinho e respeito com Gracyanne. “Ele já vem com texto estudado”, brincou a musa fitness, que arrancou risadas do apresentador e do público.

Vale lembrar que Belo namora atualmente a modelo Rayane Figliuzzi, que revelou que o cantor ainda não assinou o divórcio porque Gracyanne está pedindo um valor milionário para finalizar a separação.