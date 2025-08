Gominho compartilha foto de boletim escolar de Preta Gil e elogia: "Sempre foi linda"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Influenciador digital compartilhou lembrança especial da amiga. Preta Gil faleceu no dia 20 de julho em decorrência de um câncer no intestino

O influenciador Gominho compartilhou nas redes sociais uma lembrança da amiga Preta Gil. A cantora faleceu no dia 20 de julho em decorrência de um câncer no intestino.

Gominho, que esteve próximo da artista a todo momento, fez uma nova homenagem a ela na internet e resgatou o boletim de escola dela.

"Tamo aqui vendo as coisinhas dela! A bixa sempre foi linda!", escreveu Gominho, elogiando a foto de Preta Gil. Na imagem, ela estava com 17 anos. A foto do boletim de frequência escolar revela que a cantora estudava na turma de número 105, no turno da manhã, em 1991.

Gominho deixa a casa de Preta Gil

Após a morte de Preta Gil, Gominho decidiu deixar a casa da amiga. Ele estava morando com ela para acompanhá-la no tratamento do câncer.

Agora, o influenciador revelou que vai morar em um apartamento no Flamengo, Rio de Janeiro e que está animado com a nova fase.

“Esse fim de semana vai ser para organizar a mudança! Ainda bem que só tenho duas malas”, disse ele.



