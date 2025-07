Família, amigos e fãs se despedem de Preta Gil em velório; veja imagens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

*Com informações do Estadão Conteúdo

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro foi o local escolhido para o velório de Preta Gil, realizado nesta sexta-feira (25).

A cerimônia, aberta ao público, reuniu familiares, amigos, autoridades e personalidades do meio artístico, em um momento de despedida após a morte da cantora, aos 50 anos, no último domingo (20), em Nova York.

O corpo da artista será cremado, conforme informou a assessoria da família, em atendimento ao desejo manifestado por Preta em vida.

Presença de autoridades e nomes do entretenimento

Entre os primeiros a chegarem ao velório estavam Danilo Faro, empresário e irmão do apresentador Rodrigo Faro, o cantor Thiago Abravanel com o marido, Fernando, além dos atores Taís Araújo e Luiz Miranda.

Outros artistas também prestaram suas homenagens no local, como Malu Mader, acompanhada do marido, o músico Tony Belotto, e da atriz Cláudia Abreu. O apresentador Thiago Fortes e a jornalista Mylena Ciribelli também estiveram presentes.

A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, compareceu ao velório ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma coroa de flores, acompanhada de uma mensagem em homenagem à artista: “Nasceu para voar, fez seu destino, tocou o céu e espalhou só amor. O Brasil agradece e celebra sua luz.”

Veja imagens do velório

- ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Milhares de fãs compareceram ao velório - ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Filho de Preta Gil, Francisco Gil - ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Tentativa de retorno ao Brasil antes da morte

Nos últimos dias de vida, Preta Gil expressou o desejo de retornar ao Brasil para reencontrar amigos e familiares, especialmente a mãe.

Após ser informada de que não havia mais possibilidades terapêuticas para o tratamento contra o câncer, a artista se preparava para voltar ao país em uma UTI aérea.

No entanto, no domingo (20), pouco antes da decolagem, Preta passou mal dentro da ambulância que a conduzia ao hospital, e morreu ainda em Nova York, onde estava em tratamento.

A cerimônia no Theatro Municipal foi organizada para permitir que o público também pudesse se despedir da artista, conhecida por sua trajetória musical, participação ativa em pautas sociais e culturais, além do legado construído ao longo de décadas no cenário artístico brasileiro.

