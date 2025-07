Gominho esclarece boato sobre briga com Carolina Dieckmmann após morte de Preta Gil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O influenciador Gominho falou sobre a morte da sua amiga Preta Gil durante entrevista a Ana Maria Braga na manhã desta sexta-feira (25) e esclareceu boatos de briga com Carolina Dieckmmann e a família da artista.

Na entrevista, o influenciador também mencionou os últimos momentos com Preta Gil e comentou que não vai mais morar na casa que pertencia a ela. A cantora faleceu no último domingo (20) em decorrência de complicações por um câncer colorretal.

Gominho também aproveitou para negar os rumores de que teria brigado com Carolina Dieckmann, outra amiga próxima da cantora.

"Eu tentando desvencilhar minha cabeça da loucura, tentando seguir a vida, eu tuitei [postou no X/Twitter] que estava procurando apartamento para sair da casa dela", iniciou ele.

"Eu estou falando isso porque as pessoas começaram a cogitar um bando de coisa muito chata. Que eu tinha brigado com a família, que eu tinha brigado com a Carol... E não era isso. Eu estava vivendo aquilo com ela há três anos. Eu precisava sair dali. Não me fazia bem", esclareceu ele, emocionando-se em seguida.

De acordo com Gominho, durante a visita que fez a ela em Nova York, nos EUA, ele sentiu que não veria mais a amiga.

"Desde que saiu o lance da metástase, eu não entendia muito... Eram nove médicos no quarto às vezes, e eu era o amigo do astral. A gente dividia as demandas dos amigos. Eram os amigos das burocracias, a Malu [Barbosa], a Jude [Paulla], a Soraya [Rocha]. E eu era o amigo do astral", disse.

Ainda segundo Gominho, ele costumava ser o amigo que pedia a comida e que colocava as músicas.

"Eu lembro que, quando eu ouvi a palavra metástase no peritônio, algo me bateu. Teve a operação enorme de 20 horas... Da operação para cá, era tudo muito difícil. Foi quando eu pedia muita força. Foi muito doido, porque quando eu voltei de Nova York, eu já tinha entendido", disse.

Gominho relatou que, em sua última visita, já percebia que Preta Gil não era mais a mesma pessoa devido à doença:

"Ela pegou minha mão e me olhou com um olhar que não tinha mais olhar. Não tinha mais vida. Não tinha nada. E ali eu entendi".

“Eu sabia, e o cansaço que eu estava de ver ela sofrer, é muito ruim ver alguém que você ama sofrer. Aquela batalha começa a esmorecer um pouco, porque as coisas vão mudando", completou.



Preta Gil: como foi a luta da artista, do diagnóstico até o tratamento nos EUA?