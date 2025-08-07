Rodrigo Godoy assume novo romance após morte de Preta Gil e é detonado na web

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, usou as redes sociais nesta última quarta-feira (6), e surpreendeu os seguidores ao reunir um carrossel de fotos de uma trilha em Búzios, no Rio de Janeiro.

Através do Instagram, o personal trainer surgiu em clima de romance ao lado de Rhuana Rodrigues, com quem ele já havia sido flagrado há cerca de um mês.

A postagem, inclusive, acontece após pouco mais de duas semanas da morte de Preta Gil, que faleceu em 20 de julho, vítima de câncer. Na publicação, Rodrigo Godoy posou ao lado do novo affair em meio à sessão de exercício físico. Na seção de comentários, no entanto, ele foi alvo de críticas.

“Só no dinheiro porque na doença tá lascada”, disparou uma. “Ela tem dinheiro?”, ironizou outra. “Ele nunca vai ser feliz!!! E coitada desta moça, quando precisar dele, ele vai sair fora”, afirmou uma terceira. “Essa moça tem grana? Ele gosta, senão…”, alfinetou uma quarta pessoa.

Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Ex-marido de Preta Gil vira alvo de ataques após morte da cantora: “Tá feliz?”

O post Rodrigo Godoy assume novo romance após morte de Preta Gil e é detonado na web foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.