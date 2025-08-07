Allan Souza Lima comemora perda de 3kg e abdômen trincado impressiona

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Allan Souza Lima, ator, nesta quarta-feira (6), no storie, comentou que perdeu 3kg! O artista, que faz parte do elenco da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, exibiu o abdômen trincado e um volume generoso no short. “Já se foram quase 3kg essa semana. Se eu seguir mais um pouco vou perder uns 15kg até lá”, vibrou. O ator está no Grupo C, na Dança dos Famosos. Nele, também estão Manu Bahtidão, Cátia Fonseca e Richarlyson. LEIA AGORA: Jornalista da Globo massacra Êta Mundo Melhor!: ‘Infantil’ Em entrevista ao Gshow, ele confessou que terá dificuldades. “Qualquer ritmo técnico, que envolva mais postura, eu vou sofrer mais”, disse. Porém, prometeu: “Estou entrando pra ganhar”. Em 2024, Allan Souza Lima chamou a atenção como Guga, o vilão de Mania de Você. Na trama, ele faz par romântico com Mariana Ximenes. Na época, o ator comentou sobre a parceria com a atriz. “A Mariana é uma atriz incrível. Ela sabe jogar, sabe trocar, tem escuta… Falei pra ela esses dias numa das gravações de ação que tivemos, que não tem tempo ruim com ela, é só propor que ela mergulha de cabeça na cena”, disse.

