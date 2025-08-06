Assumiu? Virginia Fonseca posta fotos de biquíni e Vini Jr. toma atitude

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Virginia Fonseca sensualiza em novas imagens e uma curtida chamou atenção dos internautas: a de Vini Jr, apontado como affair da apresentadora.

Durante sua passagem pelos Emirados Árabes, Virginia Fonseca voltou a ser assunto nas redes, mas não apenas pelos cliques glamourosos que vem compartilhando de Dubai.

Desta vez, o nome da influenciadora voltou a ser ligado ao craque Vinícius Júnior.

Vini Jr curte fotos de biquíni de Virginia

Os boatos de affair entre a influenciadora e o jogador de futebol ressurgiram após ele curtir uma série de fotos em que ela aparece de biquíni, esbanjando estilo em um beach club local.

Os registros, feitos nesta quarta-feira (6), mostram a empresária exibindo sua boa forma com um modelo estampado de olho grego, revela o portal Terra.

Entre os seguidores que reagiram ao post, o atacante do Real Madrid chamou atenção, reacendendo rumores de que algo pode estar surgindo entre os dois.

Os boatos que começaram após Virginia ser vista na comemoração do aniversário do jogador, meses atrás, no Rio, segundo jornalistas.





Enquanto ela aproveita o sol de Dubai, Vini apareceu em suas redes curtindo o verão europeu em Ibiza.

Até a ex-sogra de Virginia, Poliana Rocha, reagiu à publicação com emojis, e amigos como Dudu Barros se divertiram com os comentários. Desde sua separação de Zé Felipe, em maio, a vida pessoal da influenciadora tem gerado cada vez mais especulações.