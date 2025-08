SBT quer oferecer contrato mais longo para Virgínia Fonseca

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O SBT está bastante satisfeito com os resultados que Virgínia Fonseca vem apresentando na grade de programação do canal. No ar com o seu Sabadou, a influenciadora tem se isolado na vice-liderança nas noites de sábado e batido sucessivos recordes de faturamento com a atração.

Diante dos bons resultados, a emissora decidiu oferecer um contrato mais longo para Virgínia Fonseca. A ideia, de acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, é que a influenciadora tenha um contrato de dois anos, válido até 2027.

Inicialmente, quando Virgínia assinou seu primeiro contrato com o SBT, o acordo tinha validade de um ano. Na época, o prazo acordado foi para sentir se a atração de fato vingaria na programação da emissora.

Ainda de acordo com a reportagem, para mostrar mais confiança no trabalho de Virgínia, o SBT deseja uma renovação mais longa. As conversas para um novo acordo já estão bem avançadas e a influenciadora quer seguir na emissora que lhe abriu as portas na TV.

