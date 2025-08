Alerta de sorte: veja quais signos vão ter um novo começo promissor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fase astrológica indica recomeços energéticos e positivos para alguns signos, que terão chances de transformar caminhos com mais sorte e clareza.

Um novo ciclo astrológico se inicia, e com ele, oportunidades de recomeçar se fortalecem para alguns signos do zodíaco.

A combinação entre Lua Nova e aspectos favoráveis de Júpiter e Mercúrio aponta caminhos promissores que exigem apenas coragem para serem trilhados.

Se você sentiu que o ano começou com obstáculos, prepare-se: a energia cósmica está prestes a mudar e beneficiar diretamente alguns signos sortudos, que terão força para dar a volta por cima com boas notícias, novos planos e oportunidades inesperadas.

Áries (21/03 a 20/04)

Chegou o momento de agir com confiança. A influência positiva de Marte traz um empurrão para Áries iniciar projetos engavetados. Mudanças profissionais, novos relacionamentos ou até decisões importantes no lar têm tudo para fluir com mais leveza e retorno rápido.

Virgem (23/08 a 22/09)

Para Virgem, a sorte vem acompanhada de reconhecimento. Pode surgir uma nova proposta de trabalho, um convite importante ou o início de um relacionamento estável. A energia do recomeço pede organização e mente aberta para sair da zona de conforto.

Peixes (20/02 a 20/03)

Sonhos antigos podem finalmente sair do papel. A intuição de Peixes estará mais afiada, facilitando decisões assertivas. Um novo começo emocional ou profissional pode surgir de maneira suave, mas profunda, abrindo portas que antes pareciam fechadas.

Hora de recomeçar com leveza e foco

O céu favorece quem está disposto a mudar. Aproveite esse momento de sorte para dar o primeiro passo em direção ao que você deseja construir. Os recomeços serão mais estáveis e guiados por clareza emocional, coragem e propósito.

