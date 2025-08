Signos que vão sentir uma forte virada emocional ainda nesta semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a energia da Lua e dos planetas em movimento, os próximos dias prometem trazer reviravoltas intensas para certos signos do zodíaco.

Emoções à flor da pele, decisões inesperadas e sentimentos que pareciam esquecidos podem vir à tona.

Essa virada emocional pode envolver reencontros, despedidas, ou até uma nova perspectiva sobre questões do coração e da vida pessoal.

O céu revela que quem estiver mais conectado à própria intuição vai atravessar essa fase com mais clareza.

Escorpião (23/10 a 21/11)

O signo mais intenso do zodíaco vai sentir tudo com o dobro de força. Escorpianos podem se deparar com uma escolha difícil no campo afetivo. Uma conversa profunda ou um segredo revelado muda o rumo de uma relação importante.

Peixes (19/02 a 20/03)

Peixes sentirá um chamado interior para deixar o passado no passado. Emoções antigas podem ressurgir, mas servem como sinal para curar feridas emocionais e abrir espaço para um novo ciclo afetivo, mais leve e verdadeiro.

Leão (23/07 a 22/08)

Para leoninos, o orgulho pode precisar dar lugar à vulnerabilidade. Um gesto de humildade será essencial para restaurar laços ou dar um novo passo no amor. O momento pede coragem emocional para se abrir sem medo.

