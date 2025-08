Apesar do esforço, MC Livinho está fora da Dança dos Famosos, diz colunista

Clique aqui e escute a matéria

Livinho, cantor, precisou sair da Dança dos Famosos. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, a emissora já pesquisa um substituto para o artista. Ele teria sentindo fortes dores durante o ensaio. No último domingo (3), o cantor chegou a aparecer ao vivo no palco do Domingão com Huck, mesmo após enfrentar um susto com um acidente e ter perfurado seu pulmão, e mostrou entusiasmo na ocasião. LEIA AGORA: Taís Araújo surge de lingerie vermelha em Vale Tudo e agita web: ‘Destruidora’ “Tô pronto! Com certeza, nosso movimento passa por muitas adversidades, e essa foi só mais uma, mas vamos nos dedicar e dar o nosso melhor. Eu quero entregar o meu melhor dentro das minhas limitações de hoje, mas com certeza vou buscar sempre o melhor de mim”, disse ao Gshow. Segundo o colunista, o substituto deve ser anunciado pela Globo nesta quarta-feira (06). ACIDENTE No dia 29 de julho, MC Livinho, como também é conhecido, sofreu um grave acidente de moto, tendo sido levado às pressas para a UTI. Em seu perfil numa rede social, o próprio artista relatou que teve o pulmão perfurado. “Deitei na calçada e comecei a cuspir sangue. Os bombeiros chegaram e a ambulância me trouxe para o hospital. Deus está me dando uma nova oportunidade. Valorizem suas vidas”, desabafou. No hospital, o artista fez questão de tranquilizar os fãs. “Estou em estado de observação, mas estou bem. Fiz tomografia, radiografia, e sigo sendo cuidado pela equipe médica”, disse.

