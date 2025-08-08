fechar
Amigos entregam suposto romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr durante live

Durante transmissão ao vivo, comentários e brincadeiras de amigos reacendem rumores de affair entre a apresentadora e o jogador de futebol.

Por Bianca Tavares Publicado em 08/08/2025 às 11:59
Imagem de Vini Jr. e Virginia Fonseca
Imagem de Vini Jr. e Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca movimentou as redes sociais ao fazer uma live de sua marca WePink direto de Dubai, onde está em viagem com amigos e filhos.

No entanto, o que chamou atenção dos fãs foi a presença do jogador Vini Jr. acompanhando a transmissão e as brincadeiras feitas pelos amigos da influenciadora, que levantaram suspeitas de um possível romance entre os dois.

A repercussão nas redes foi imediata, reacendendo os rumores que já circulam há algum tempo.

Vini Jr. aparece em transmissão de Virginia Fonseca

Durante a live, internautas notaram que Vini Jr. aparecia assistindo à transmissão, o que já gerou burburinho entre os seguidores.

Além disso, os amigos próximos a Virginia fizeram comentários sobre os presentes recebidos por ela, e um deles, Lucas Guedez, teria insinuado que as surpresas seriam enviadas pelo craque do futebol.

Outro detalhe que chamou atenção foi a referência musical durante a conversa. Thiago, marido de Samara Pink e sócio de Virginia, comentou que ela estava ouvindo muito uma música que cita as cidades de São Paulo e Madrid.

O trecho "Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid", da dupla Fernando & Sorocaba, foi identificado pelos fãs, que viram nisso uma possível indireta sobre a relação entre Virginia e Vini Jr., que divide a vida entre essas cidades.

Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, a repercussão nas redes sociais mostra o quanto o público está atento e curioso sobre a vida pessoal da apresentadora e do jogador. 

