Giovanna Ewbank desiste de lua de mel com Gagliasso; saiba motivo

Após renovar os votos, Giovanna Ewbank decide cancelar a sua lua de mel com Bruno Gagliasso. A decisão surpreendeu os seguidores da apresentadora!

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso decidiram cancelar a viagem de lua de mel que fariam após a renovação de votos do casal.

A apresentadora acabou falando sobre o assunto nas suas redes sociais após ser questionada por uma seguidora, que quis saber se ela faria uma viagem a dois depois do "novo casamento" com o marido.

"Olha, gente, estávamos programando uma viagem pra Itália, mas semana passada mandei cancelar tudo porque eu quero DORMIR UMA SEMANA depois do casório... tô exausta! E aí, semana que vem, depois da celebração, a gente vai decidir se viaja ou fica no rancho mesmo descansando", disse a atriz.

Renovação de votos

Segundo o Bnews, a renovação de votos acontecerá no próximo sábado (9), em uma cerimônia intimista que vai celebrar os 15 anos de união do casal.

O evento será realizado no rancho da família, em Membeca, Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro.

Além de compartilhar a decisão sobre a viagem, a apresentadora também desabafou sobre os preparativos do casamento.

"A gente estava bem certo do que a gente queria, mas a gente não foi lá fazer as provas. As roupas chegaram essa semana. A gente vestiu e está tudo maravilhoso", disse

Os looks dos filhos, Titi, Bless e Zyan, também já estão prontos.