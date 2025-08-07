Giovanna Ewbank desiste de lua de mel com Gagliasso; saiba motivo
Após renovar os votos, Giovanna Ewbank decide cancelar a sua lua de mel com Bruno Gagliasso. A decisão surpreendeu os seguidores da apresentadora!
Clique aqui e escute a matéria
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso decidiram cancelar a viagem de lua de mel que fariam após a renovação de votos do casal.
A apresentadora acabou falando sobre o assunto nas suas redes sociais após ser questionada por uma seguidora, que quis saber se ela faria uma viagem a dois depois do "novo casamento" com o marido.
"Olha, gente, estávamos programando uma viagem pra Itália, mas semana passada mandei cancelar tudo porque eu quero DORMIR UMA SEMANA depois do casório... tô exausta! E aí, semana que vem, depois da celebração, a gente vai decidir se viaja ou fica no rancho mesmo descansando", disse a atriz.
Renovação de votos
Segundo o Bnews, a renovação de votos acontecerá no próximo sábado (9), em uma cerimônia intimista que vai celebrar os 15 anos de união do casal.
O evento será realizado no rancho da família, em Membeca, Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Além de compartilhar a decisão sobre a viagem, a apresentadora também desabafou sobre os preparativos do casamento.
"A gente estava bem certo do que a gente queria, mas a gente não foi lá fazer as provas. As roupas chegaram essa semana. A gente vestiu e está tudo maravilhoso", disse
Os looks dos filhos, Titi, Bless e Zyan, também já estão prontos.