Geraldo Luís revela que o novo Aqui Agora deve passar por ajustes no SBT
O SBT lançou na última segunda-feira (4), a sua nova versão do Aqui Agora, jornal policial que se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência nos anos 2000. Agora, sob o comando de Dani Brandi, Marco Pagetti e Geraldo Luís, a atração deve passar por novos ajustes até chegar no formato ideal, que agrade a audiência.
Nas redes sociais, Geraldo Luís celebrou a sua volta à televisão, após uma curta passagem pela RedeTV!. “Obrigado a toda a direção do SBT pelo convite de estar de volta no lendário Aqui Agora, que marcou uma era do jornalismo na televisão brasileira“, escreveu ele.
Na sequência, Geraldo pontuou que a atração pode passar por ajustes nas próximas semanas. “Mudanças? Sim e muitas! Ajustes virão nos dias com a coragem de acertar desse time. Obrigado pela recepção, Dani Brandi e Marco Pagetti, tão gentis em um momento importante para todos“, disse ele.
No quesito audiência, a estreia do Aqui Agora não incomodou a concorrência do horário. O telejornal anotou 2,7 pontos de média com 3,3 de pico na Grande São Paulo.
