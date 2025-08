Com Geraldo Luís, retorno do Aqui Agora decepciona no ibope

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta segunda-feira (4), o SBT lançou finalmente a nova temporada do Aqui Agora, porém a atração não assustou suas concorrentes Record e Band.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, no período que ficou no ar entre 18h30 às 19h45, a atração marcou apenas 2,8 pontos. Com Êta Mundo Melhor!, SP2 e a novela das sete, Dona de Mim, a Globo ficou com 22,8.

Em relação aos programas policiais, zona de conforto. Cidade Alerta, na Record, marcou 7,6 pontos. Já a Band, com o Brasil Urgente, ficou com 3,0. Ou seja, a atração que marcou os anos 1990 não afetou a concorrência. De novidade, teve alguns nomes inusitados, como Geraldo Luís, que também vai apresentar a atração ao lado de Dani Brandi e Marco Pagetti. O apresentador foi apelidado de “arma secreta” pela emissora.

Rita Cadillac, ex-chacrete e atriz, também está no quadro do programa. Ela vai comandar o quadro É Bom para o Moral? “Agora meu papo é com os homens. Você é companheiro? Lava a louça? Então tá tudo certo. Agora, se acha que a mulher é um objeto, se liga, os tempos são outros”, disse.

