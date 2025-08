Demissão de Daniela Lima caiu como uma bomba nos bastidores da GloboNews

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A demissão de Daniela Lima da GloboNews, na manhã desta segunda-feira(4), caiu como uma verdadeira bomba nos bastidores do canal. A apresentadora do Conexão, foi avisada minutos antes de entrar no ar, que seu contrato com o canal de notícias havia chegado ao fim.

De acordo com informações do site TV Pop, a equipe do matinal foi avisada da saída de Daniela Lima nas primeiras horas da manhã de hoje. Camila Bomfim e Leilane Neubarth entraram no ar normalmente e a foto de Lima foi rapidamente retirada da vinheta de abertura do noticioso.

Procurada pela reportagem, a Globo confirmou o desligamento de Daniela Lima após dois anos no conglomerado e explicou que a saída da apresentadora faz parte de uma renovação natural do quadro de funcionários da empresa.

“Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo”, informou.

