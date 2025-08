Vingança? Globo prepara canal no YouTube para concorrer com a CazéTV

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Globo não está para brincadeira. Após durante anos presenciar o sucesso da CazéTV com suas transmissões esportivas, a emissora resolveu também criar um novo canal no YouTube para bater de frente com Casimiro Miguel. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.

Intitulado de GE TV (Globo Esporte TV), o novo canal vai seguir a cartilha do seu concorrente. Voltado exclusivamente para o segmento esportivo, linguagem bastante informal, alguns programas de debate e várias transmissões ao vivo. A Globo chegou a confirmar o projeto para a coluna.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, até o momento, ninguém do elenco do SporTV, canal fechado esportivo, nem da própria Globo vai participar do novo canal do YouTube. O convite vai ser encaminhado para influenciadores e pessoas que trabalham no site esportivo da emissora.

Existe uma intenção da Globo de focar em eventos esportivos ao vivo. A emissora já se encontra de olho na veiculação da NFL, o famoso futebol americano, no GE TV.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br