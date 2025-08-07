Alexandre Nero desabafa e assume dificuldade em acreditar no amor: “Tive problemas”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Alexandre Nero abriu o coração sobre a vida pessoal, e fez uma reflexão sobre como enxergou, com dificuldade, o fato de acreditar no amor e no potencial das relações amorosas.

“Tive problemas”

Em entrevista ao Conversa com Bial, da Globo, que irá ao ar nesta próxima sexta-feira (8), o ator explicou e descreveu a contribuição da esposa, a figurinista Karen Brusttolin, para sua mudança, que foi fortalecida com a chegada dos filhos, Noá, de 9, e Inã, de 6 anos: “Eu enfrentei a não crença no amor a vida inteira; tive diversos problemas de relacionamento, de não acreditar no amor e de que eu poderia ser amado. Sempre achei que tudo estava fadado ao fim. É uma luta diária. Aí a vida me traz um filho. Ela [Karen] foi quem começou a me apresentar esse amor que é possível, que pode não ir embora”, disse.

No ar no remake de Vale Tudo, na pele do personagem Marco Aurélio, Alexandre Nero relembrou, ainda, a perda precoce dos pais, e descreveu como utilizou o humor como mecanismo para evitar mergulhar na dor durante anos.

“Durante muito tempo, tratei esse assunto com humor. Se você me fizesse uma pergunta, eu faria uma piadinha. Era uma escapatória, uma maneira de fugir e não entrar num buraco. Foi o que fiz por 30 anos. Agora não fujo mais. Tenho compreendido que falar do assunto é uma maneira de enfrentá-lo”, contou ele.

