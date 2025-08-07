Priscila Senna estreia como atriz em comédia romântica que vai ao ar na Globo em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cantora participa do filme "Sob o Céu de Noronha", que será exibido nacionalmente no Tela Quente, ao lado de elenco nordestino. Confira os detalhes!

A cantora Priscila Senna, uma das vozes mais marcantes do brega pernambucano, vai se lançar em um novo palco: o do cinema. Ela fará sua estreia como atriz no longa Sob o Céu de Noronha, uma comédia romântica que promete misturar música, humor e afeto com uma forte presença da estética do brega.

Na trama, Priscila contracena com a atriz Juliana Maria, protagonista do filme, que interpreta Kelly Silva, uma cantora de brega tentando reviver a fama depois do auge nos anos 2000.

A participação de Priscila será especial e cheia de significado, reforçando sua conexão com a história e com o cenário musical retratado.

Filme mergulha no universo do brega com toque nordestino

Imagem de Priscila Senna na sua estreia como atriz - Divulgação

Com direção de Neco Tabosa e Ulisses Brandão, o filme está sendo rodado no Recife e terá cenas gravadas também em Fernando de Noronha.

A escolha dos cenários reforça a proposta de valorizar o Nordeste como cenário e essência da narrativa. O elenco é majoritariamente formado por artistas nordestinos, o que fortalece ainda mais essa identidade.

Sob o Céu de Noronha tem previsão de estreia nos cinemas no fim de 2025, com exibição para todo o Brasil em 2026 na faixa Tela Quente, da TV Globo.