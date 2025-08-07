fechar
Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira

07/08/2025
Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira
Nesta sexta-feira (08), às 23 horas, na Tela de Sucessos, o SBT exibe o filme O Filho do Máskara.

Ficha Técnica:

Título: O Filho do Máskara (Son of the Mask – EUA/2005) — Warner — Comédia — Livre (HD)

Elenco: Jamie Kennedy / Alan Cumming / Traylor Howard

Direção: Lawrence Guterman

Sinopse:

O cartunista Tim Avery será pai de um garotinho que tem os mesmos poderes da máscara de Loki: um objeto mítico que dá a quem usa poderes de se transformar no que quiser. O problema é que o próprio Loki está à procura de sua máscara.

