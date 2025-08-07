fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/08/2025 às 8:58
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
Nesta sexta-feira (08), às 15h25, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme 2 Filhos de Francisco.

Ficha Técnica:

2 Filhos de Francisco
Título Original: 2 Filhos de Francisco
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2005
Diretor: Breno Silveira
Elenco: Ângelo Antônio, Dira Paes, Marcio Kieling, Thiago Mendonca, Paloma Duarte, Natália Lage
Classe: Drama

Sinopse:

Francisco é um lavrador que sonha transformar os filhos Mirosmar e Emival em uma famosa dupla sertaneja.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

