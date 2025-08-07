Bola de Ouro: confira os brasileiros indicados a todas as categorias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atual campeão da América, Botafogo marca presença na lista de melhores clubes do mundo; Vini Jr e Raphinha estão na briga pelo prêmio principal

A revista France Football anunciou na manhã desta quinta-feira (07), os indicados a todos os prêmios da Bola de Ouro. Diversos brasileiros marcam presença na lista, que contempla diversas categorias no futebol masculino e feminino.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 22 de setembro, em evento de gala no Théâtre du Chatelet, em Paris.

Confira todos os brasileiros indicados aos prêmios da Bola de Ouro

Vini Jr volta a ser indicado ao prêmio de melhor jogador

Vice-colocado no prêmio principal da Bola de Ouro em 2024, Vini Jr voltou a marcar presença na lista de indicados. Além dele, o Brasil também é representado por Raphinha, do Barcelona.

Apesar de Raphinha ter sido colocado na lista de favoritos ao longo de 2025, a performance do francês Dembélé na Liga dos Campeões coloca o atleta do PSG à frente nos principais rankings mundo afora.

Marta busca sua primeira Bola de Ouro

Fundamental na conquista da Copa América Feminina, Marta marca presença na lista feminina. Apesar de ter vencido seis vezes o prêmio entregue pela FIFA para as mulheres, a brasileira nunca venceu a Bola de Ouro, concedida desde 2018.

Amanda Gutierres, atacante do Palmeiras, também está na lista. O técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, é candidato ao prêmio de melhor treinador do mundo.

Confira outros brasileiros indicados