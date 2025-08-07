Bola de Ouro 2025: Conheça os 30 nomes que concorrem ao prêmio de melhor jogador do mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre veteranos e jovens promessas, os fãs de futebol já sabem quem são os finalistas da principal premiação da revista France Football

A France Football revelou oficialmente, nesta quinta-feira (07/08), os nomes dos 30 jogadores que concorrem à Bola de Ouro 2025, que conta com a presença de veteranos e jovens.

A última edição ficou marcada pelo "boicote" do Real Madrid. Nenhum representante merengue compareceu ao evento quando souberam de que Vinicius Júnior não seria o vencedor.

+ Bola de Ouro 2025: Botafogo é indicado a clube do ano! Veja os 4 concorrentes

Na ocasião, o volante espanhol Rodri, do Manchester City, ficou com o troféu. O vencedor será revelado em cerimônia marcada para 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.





30 jogadores indicados à Bola de Ouro 2025

A premiação, que celebra os melhores talentos do futebol mundial, tem entre os favoritos o francês Ousame Dembelé. O atacante foi peça fundamental para o PSG na temporada 2025/26.

Campeão da Triplice Coroa (Champions League, Campeonato Francês e Copa da França), a equipe francesa é quem conta com mais atletas na lista. Ao todo, oito correrem ao prêmio principal.

Lamine Yamal (Barcelona)

(Barcelona) Florian Wirtz (Liverpool)

(Liverpool) Vitinha (PSG)

(PSG) Vinicius Júnior (Real Madrid)

(Real Madrid) Virgil Van Dijk (Liverpool)

(Liverpool) Mohamed Salah (Liverpool)

(Liverpool) Fabián Ruiz (PSG)

(PSG) Declan Rice (Barcelona)

(Barcelona) Raphinha (Barcelona)

(Barcelona) Pedri (Barcelona)

(Barcelona) Cole Palmer (Chelsea)

(Chelsea) Michael Olise (Bayern de Munique)

(Bayern de Munique) João Neves (PSG)

(PSG) Nuno Mendes (PSG)

(PSG) Scott McTominay (Napoli)

(Napoli) Kylian Mbappé (Real Madrid)

(Real Madrid) Lautaro Martínez (Internazionale)

(Internazionale) Alexis Mac Allistar (Liverpool)

(Liverpool) Robert Lewandowski (Barcelona)

(Barcelona) Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

(PSG) Harry Kane (Bayern de Munique)

(Bayern de Munique) Achraf Hakimi (PSG)

(PSG) Erling Haaland (Manchester City)

(Manchester City) Viktor Gyokeres (Arsenal)

(Arsenal) Désiré Doué (PSG)

(PSG) Denzel Dumfries (Internazionale)

(Internazionale) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Ousmane Dembélé (PSG)

(PSG) Gianluigi Donnaruma (PSG)

(PSG) Jude Bellngham (Real Madrid)

Critérios de votação e regras da Bola de Ouro 2025

Os critérios para a votação passaram por uma reformulação. Agora, a premiação considera principalmente o desempenho individual e caráter decisivo de agosto de 2024 e julho de 2025.

Além disso, a organização do prêmio passou a dar mais importância ao desempenho coletivo e aos títulos conquistados. O fair play também será levado em conta, mas em menor peso.

O corpo de jurados é composto por jornalistas especializados de países que estão entre os 100 primeiros no ranking da FIFA. No evento, também serão entregues outros vencedores importantes:

Bola de Ouro Feminina

Troféu Yashin (melhor goleiro)



(melhor goleiro) Troféu Kopa (melhor jogador sub-21)

(melhor jogador sub-21) Troféu Gerd Müller (artilheiro do ano)

(artilheiro do ano) Troféu Sócrates (reconhecimento a ações humanitárias)



(reconhecimento a ações humanitárias) Melhor Clube Masculino e Feminino



Melhor Técnico Masculino e Feminino