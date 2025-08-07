Bola de Ouro 2025: Conheça os 30 nomes que concorrem ao prêmio de melhor jogador do mundo
Entre veteranos e jovens promessas, os fãs de futebol já sabem quem são os finalistas da principal premiação da revista France Football
A France Football revelou oficialmente, nesta quinta-feira (07/08), os nomes dos 30 jogadores que concorrem à Bola de Ouro 2025, que conta com a presença de veteranos e jovens.
A última edição ficou marcada pelo "boicote" do Real Madrid. Nenhum representante merengue compareceu ao evento quando souberam de que Vinicius Júnior não seria o vencedor.
+ Bola de Ouro 2025: Botafogo é indicado a clube do ano! Veja os 4 concorrentes
Na ocasião, o volante espanhol Rodri, do Manchester City, ficou com o troféu. O vencedor será revelado em cerimônia marcada para 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.
30 jogadores indicados à Bola de Ouro 2025
A premiação, que celebra os melhores talentos do futebol mundial, tem entre os favoritos o francês Ousame Dembelé. O atacante foi peça fundamental para o PSG na temporada 2025/26.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Campeão da Triplice Coroa (Champions League, Campeonato Francês e Copa da França), a equipe francesa é quem conta com mais atletas na lista. Ao todo, oito correrem ao prêmio principal.
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Vitinha (PSG)
- Vinicius Júnior (Real Madrid)
- Virgil Van Dijk (Liverpool)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Declan Rice (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Pedri (Barcelona)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- João Neves (PSG)
- Nuno Mendes (PSG)
- Scott McTominay (Napoli)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Lautaro Martínez (Internazionale)
- Alexis Mac Allistar (Liverpool)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Viktor Gyokeres (Arsenal)
- Désiré Doué (PSG)
- Denzel Dumfries (Internazionale)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Gianluigi Donnaruma (PSG)
- Jude Bellngham (Real Madrid)
Critérios de votação e regras da Bola de Ouro 2025
Os critérios para a votação passaram por uma reformulação. Agora, a premiação considera principalmente o desempenho individual e caráter decisivo de agosto de 2024 e julho de 2025.
Além disso, a organização do prêmio passou a dar mais importância ao desempenho coletivo e aos títulos conquistados. O fair play também será levado em conta, mas em menor peso.
O corpo de jurados é composto por jornalistas especializados de países que estão entre os 100 primeiros no ranking da FIFA. No evento, também serão entregues outros vencedores importantes:
- Bola de Ouro Feminina
- Troféu Yashin (melhor goleiro)
- Troféu Kopa (melhor jogador sub-21)
- Troféu Gerd Müller (artilheiro do ano)
- Troféu Sócrates (reconhecimento a ações humanitárias)
- Melhor Clube Masculino e Feminino
- Melhor Técnico Masculino e Feminino