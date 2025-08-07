fechar
Bola de Ouro 2025: Conheça os 30 nomes que concorrem ao prêmio de melhor jogador do mundo

Entre veteranos e jovens promessas, os fãs de futebol já sabem quem são os finalistas da principal premiação da revista France Football

Por Robert Sarmento Publicado em 07/08/2025 às 10:50 | Atualizado em 07/08/2025 às 11:13
Dembélé, do PSG, é um dos favoritos à Bola de Ouro 2025
Dembélé, do PSG, é um dos favoritos à Bola de Ouro 2025 - Divulgação/France Football

A France Football revelou oficialmente, nesta quinta-feira (07/08), os nomes dos 30 jogadores que concorrem à Bola de Ouro 2025, que conta com a presença de veteranos e jovens.

 

A última edição ficou marcada pelo "boicote" do Real Madrid. Nenhum representante merengue compareceu ao evento quando souberam de que Vinicius Júnior não seria o vencedor.

+ Bola de Ouro 2025: Botafogo é indicado a clube do ano! Veja os 4 concorrentes

Na ocasião, o volante espanhol Rodri, do Manchester City, ficou com o troféu. O vencedor será revelado em cerimônia marcada para 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.


30 jogadores indicados à Bola de Ouro 2025

A premiação, que celebra os melhores talentos do futebol mundial, tem entre os favoritos o francês Ousame Dembelé. O atacante foi peça fundamental para o PSG na temporada 2025/26.

Campeão da Triplice Coroa (Champions League, Campeonato Francês e Copa da França), a equipe francesa é quem conta com mais atletas na lista. Ao todo, oito correrem ao prêmio principal.

 

  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Florian Wirtz (Liverpool)
  • Vitinha (PSG)
  • Vinicius Júnior (Real Madrid)
  • Virgil Van Dijk (Liverpool)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Fabián Ruiz (PSG)
  • Declan Rice (Barcelona)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Pedri (Barcelona)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Michael Olise (Bayern de Munique)
  • João Neves (PSG)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Scott McTominay (Napoli)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Lautaro Martínez (Internazionale)
  • Alexis Mac Allistar (Liverpool)
  • Robert Lewandowski (Barcelona)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  • Harry Kane (Bayern de Munique)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Viktor Gyokeres (Arsenal)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Denzel Dumfries (Internazionale)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Gianluigi Donnaruma (PSG)
  • Jude Bellngham (Real Madrid)

 

Critérios de votação e regras da Bola de Ouro 2025

Os critérios para a votação passaram por uma reformulação. Agora, a premiação considera principalmente o desempenho individual e caráter decisivo de agosto de 2024 e julho de 2025.

Além disso, a organização do prêmio passou a dar mais importância ao desempenho coletivo e aos títulos conquistados. O fair play também será levado em conta, mas em menor peso.

O corpo de jurados é composto por jornalistas especializados de países que estão entre os 100 primeiros no ranking da FIFA. No evento, também serão entregues outros vencedores importantes:

  • Bola de Ouro Feminina
  • Troféu Yashin (melhor goleiro)
  • Troféu Kopa (melhor jogador sub-21)
  • Troféu Gerd Müller (artilheiro do ano)
  • Troféu Sócrates (reconhecimento a ações humanitárias)
  • Melhor Clube Masculino e Feminino
  • Melhor Técnico Masculino e Feminino

Reprodução/X @ballondor
Rodri com a Bola de Ouro 2024 - Reprodução/X @ballondor

