Bola de Ouro 2025: Conheça os 10 indicados ao Troféu Yashin, prêmio de melhor goleiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre os nomes escolhidos, aparecem o brasileiro Alisson, o favortivo Gianluigi Donnarumma e o bicampeão do prêmio Emiliano Martínez

A revista France Football revelou nesta quinta-feira (07/08) os 10 candidatos ao Troféu Yashin, que premia o melhor goleiro de futebol do mundo na Bola de Ouro 2025.

O período de avaliação dos jogadores ocorreu entre 01 de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025. O ganhador será revelado em 22 de setembro, durante cerimônia em Paris.

O Brasil está representado mais uma vez com Alisson Becker, campeão inglês na temporada 25/26 pelo Liverpool. Ele sofreu com lesões, mas esteve na maior parte da Premier League.

Bola de Ouro 2025: Confira os indicados ao Troféu Yashin

Alisson Becker (Liverpool) – Vencedor em 2019 e 2º lugar em 2022.

(Liverpool) – Vencedor em 2019 e 2º lugar em 2022. Yassine Bounou (AlHilal)

(AlHilal) Lucas Chevalier (Lille)

(Lille) Thibaut Courtois (Real Madrid) – Vencedor em 2022.

(Real Madrid) – Vencedor em 2022. Gianluigi Donnarumma (PSG) – Considerado o favorito.

(PSG) – Considerado o favorito. Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa) – Vencedor das últimas duas edições.



(Aston Villa) – Vencedor das últimas duas edições. Jan Oblak (Atlético de Madrid).

(Atlético de Madrid). David Raya (Arsenal).

(Arsenal). Matz Sels (Nottingham Forest).

(Nottingham Forest). Yann Sommer (Internazionale).



Dibu Martínez, Oblak, David Raya, Matz Sels e Sommer - Divulgação/France Football Alisson, Bounou, Chevalier, Courtois e Donnarumma - Divulgação/France Football

Critérios e regras da Bola de Ouro 2025

A votação conta com jornalistas dos 100 países melhores posicionados na Fifa. Pela primeira vez na história, o evento terá distribuição igualitária dos troféus entre homens e mulheres.

Principais critérios de avaliação são:

1. Desempenho individual e coletivo : Análise da performance em campo, incluindo números (gols, assistências), mas também sua influência tática, consistência e capacidade de decisão. Os títulos conquistados com seus clubes e seleções nacionais têm um impacto significativo.

: Análise da performance em campo, incluindo números (gols, assistências), mas também sua influência tática, consistência e capacidade de decisão. Os títulos conquistados com seus clubes e seleções nacionais têm um impacto significativo. 2. Classe do jogador e Fair Play : A reputação vai além das quatro linhas. O comportamento ético, o espírito esportivo e a conduta dentro e fora de campo também são considerados.



: A reputação vai além das quatro linhas. O comportamento ético, o espírito esportivo e a conduta dentro e fora de campo também são considerados. 3. Carreira do jogador (Apenas para Desempate): A trajetória pode ser usada como um critério de desempate, mas o foco é sempre o desempenho na temporada em questão.

As regras de votação são simples: