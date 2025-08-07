Bola de Ouro 2025: Conheça os 10 indicados ao Troféu Yashin, prêmio de melhor goleiro
Entre os nomes escolhidos, aparecem o brasileiro Alisson, o favortivo Gianluigi Donnarumma e o bicampeão do prêmio Emiliano Martínez
A revista France Football revelou nesta quinta-feira (07/08) os 10 candidatos ao Troféu Yashin, que premia o melhor goleiro de futebol do mundo na Bola de Ouro 2025.
O período de avaliação dos jogadores ocorreu entre 01 de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025. O ganhador será revelado em 22 de setembro, durante cerimônia em Paris.
O Brasil está representado mais uma vez com Alisson Becker, campeão inglês na temporada 25/26 pelo Liverpool. Ele sofreu com lesões, mas esteve na maior parte da Premier League.
Bola de Ouro 2025: Confira os indicados ao Troféu Yashin
- Alisson Becker (Liverpool) – Vencedor em 2019 e 2º lugar em 2022.
- Yassine Bounou (AlHilal)
- Lucas Chevalier (Lille)
- Thibaut Courtois (Real Madrid) – Vencedor em 2022.
- Gianluigi Donnarumma (PSG) – Considerado o favorito.
- Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa) – Vencedor das últimas duas edições.
- Jan Oblak (Atlético de Madrid).
- David Raya (Arsenal).
- Matz Sels (Nottingham Forest).
- Yann Sommer (Internazionale).
Critérios e regras da Bola de Ouro 2025
A votação conta com jornalistas dos 100 países melhores posicionados na Fifa. Pela primeira vez na história, o evento terá distribuição igualitária dos troféus entre homens e mulheres.
Principais critérios de avaliação são:
- 1. Desempenho individual e coletivo: Análise da performance em campo, incluindo números (gols, assistências), mas também sua influência tática, consistência e capacidade de decisão. Os títulos conquistados com seus clubes e seleções nacionais têm um impacto significativo.
- 2. Classe do jogador e Fair Play: A reputação vai além das quatro linhas. O comportamento ético, o espírito esportivo e a conduta dentro e fora de campo também são considerados.
- 3. Carreira do jogador (Apenas para Desempate): A trajetória pode ser usada como um critério de desempate, mas o foco é sempre o desempenho na temporada em questão.
As regras de votação são simples:
- Cada jornalista escolhe seus três melhores jogadores.
- 5 pontos para o primeiro, 3 pontos para o segundo e 1 ponto para o terceiro.
- A soma dos pontos define o grande vencedor.