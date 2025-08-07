fechar
Futebol Europeu | Notícia

Bola de Ouro 2025: Conheça os 10 indicados ao Troféu Yashin, prêmio de melhor goleiro

Entre os nomes escolhidos, aparecem o brasileiro Alisson, o favortivo Gianluigi Donnarumma e o bicampeão do prêmio Emiliano Martínez

Por Robert Sarmento Publicado em 07/08/2025 às 9:08 | Atualizado em 07/08/2025 às 9:22
Chevalier, Courtois e Donnarumma são três dos 10 indicados ao Troféu Yashin 2025
Chevalier, Courtois e Donnarumma são três dos 10 indicados ao Troféu Yashin 2025 - Divulgação/France Football

A revista France Football revelou nesta quinta-feira (07/08) os 10 candidatos ao Troféu Yashin, que premia o melhor goleiro de futebol do mundo na Bola de Ouro 2025.

O período de avaliação dos jogadores ocorreu entre 01 de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025. O ganhador será revelado em 22 de setembro, durante cerimônia em Paris.

O Brasil está representado mais uma vez com Alisson Becker, campeão inglês na temporada 25/26 pelo Liverpool. Ele sofreu com lesões, mas esteve na maior parte da Premier League.

Bola de Ouro 2025: Confira os indicados ao Troféu Yashin

  • Alisson Becker (Liverpool) – Vencedor em 2019 e 2º lugar em 2022.
  • Yassine Bounou (AlHilal)
  • Lucas Chevalier (Lille)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid) – Vencedor em 2022.
  • Gianluigi Donnarumma (PSG) – Considerado o favorito.
  • Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa) – Vencedor das últimas duas edições.
  • Jan Oblak (Atlético de Madrid).
  • David Raya (Arsenal).
  • Matz Sels (Nottingham Forest).
  • Yann Sommer (Internazionale).

Divulgação/France Football
Dibu Martínez, Oblak, David Raya, Matz Sels e Sommer - Divulgação/France Football
Divulgação/France Football
Alisson, Bounou, Chevalier, Courtois e Donnarumma - Divulgação/France Football

Critérios e regras da Bola de Ouro 2025

A votação conta com jornalistas dos 100 países melhores posicionados na Fifa. Pela primeira vez na história, o evento terá distribuição igualitária dos troféus entre homens e mulheres. 

Principais critérios de avaliação são:

  • 1. Desempenho individual e coletivo: Análise da performance em campo, incluindo números (gols, assistências), mas também sua influência tática, consistência e capacidade de decisão. Os títulos conquistados com seus clubes e seleções nacionais têm um impacto significativo.
  • 2. Classe do jogador e Fair Play: A reputação vai além das quatro linhas. O comportamento ético, o espírito esportivo e a conduta dentro e fora de campo também são considerados.
  • 3. Carreira do jogador (Apenas para Desempate): A trajetória pode ser usada como um critério de desempate, mas o foco é sempre o desempenho na temporada em questão.

As regras de votação são simples:

  • Cada jornalista escolhe seus três melhores jogadores.
  • 5 pontos para o primeiro, 3 pontos para o segundo e 1 ponto para o terceiro.
  • A soma dos pontos define o grande vencedor.

