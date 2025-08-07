Bola de Ouro 2025: Botafogo é indicado a clube do ano! Veja os 4 concorrentes ao prêmio
Campeão da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro em 2024, o Fogão aparece como o único time entre os indicados fora da Europa
A France Football revelou os cinco times indicados ao cobiçado "Clube do Ano" da Bola de Ouro 2025. O trófeu é uma das categorias mais prestigiadas da cerimônia na temporada.
A grande novidade? O Botafogo, campeão da Libertadores da América e do Brasileirão no ano de 2024, foi o único representante não europeu na lista tanto masculina quanto feminina.
O Glorioso concorrerá com Chelsea, campeão do Mundial de Clubes, PSG, vencedor da Champions League, Barcelona e Liverpool. O grande ganhador será revelado no dia 22 de setembro.
Bola de Ouro 2025: Indicados ao clube do ano (masculino)
- PSG: Vencedor da Champions League, Ligue1, Copa da França e vice do Mundial de Clubes.
- Chelsea: Cnquistou o Mundial de Clubes e a Conference League.
- Liverpool: Campeão da Premier League.
- Barcelona: Venceu o Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.
- Botafogo: Campeão da Libertadores e Campeonato Brasileiro.
Bola de Ouro 2025: Indicados ao clube do ano (feminino)
- Barcelona (Espanha).
- Arsenal (Inglaterra) - vencedor da Champions League Feminina.
- Chelsea (Inglaterra).
- Lyon (França).
- Orlando Prime (Estados Unidos).