Futebol | Notícia

Bola de Ouro 2025: Botafogo é indicado a clube do ano! Veja os 4 concorrentes ao prêmio

Campeão da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro em 2024, o Fogão aparece como o único time entre os indicados fora da Europa

Por Robert Sarmento Publicado em 07/08/2025 às 10:07 | Atualizado em 07/08/2025 às 10:29
Jogadores do Botafogo erguem a taça da Libertadores
Jogadores do Botafogo erguem a taça da Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

A France Football revelou os cinco times indicados ao cobiçado "Clube do Ano" da Bola de Ouro 2025. O trófeu é uma das categorias mais prestigiadas da cerimônia na temporada.

A grande novidade? O Botafogo, campeão da Libertadores da América e do Brasileirão no ano de 2024, foi o único representante não europeu na lista tanto masculina quanto feminina.

O Glorioso concorrerá com Chelsea, campeão do Mundial de Clubes, PSG, vencedor da Champions League, Barcelona e Liverpool. O grande ganhador será revelado no dia 22 de setembro.

Bola de Ouro 2025: Indicados ao clube do ano (masculino)

  • PSG: Vencedor da Champions League, Ligue1, Copa da França e vice do Mundial de Clubes.
  • Chelsea: Cnquistou o Mundial de Clubes e a Conference League.
  • Liverpool: Campeão da Premier League.
  • Barcelona: Venceu o Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.
  • Botafogo: Campeão da Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Divulgação/France Football
Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool e PSG - Divulgação/France Football

Bola de Ouro 2025: Indicados ao clube do ano (feminino)

  • Barcelona (Espanha).
  • Arsenal (Inglaterra) - vencedor da Champions League Feminina.
  • Chelsea (Inglaterra).
  • Lyon (França).
  • Orlando Prime (Estados Unidos).

Divulgação/France Football
Arsenal, Barcelona, Chelsea, Lyon e Orlando Prime - Divulgação/France Football

