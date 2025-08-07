Bola de Ouro 2025: Botafogo é indicado a clube do ano! Veja os 4 concorrentes ao prêmio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Campeão da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro em 2024, o Fogão aparece como o único time entre os indicados fora da Europa

A France Football revelou os cinco times indicados ao cobiçado "Clube do Ano" da Bola de Ouro 2025. O trófeu é uma das categorias mais prestigiadas da cerimônia na temporada.

A grande novidade? O Botafogo, campeão da Libertadores da América e do Brasileirão no ano de 2024, foi o único representante não europeu na lista tanto masculina quanto feminina.



O Glorioso concorrerá com Chelsea, campeão do Mundial de Clubes, PSG, vencedor da Champions League, Barcelona e Liverpool. O grande ganhador será revelado no dia 22 de setembro.

Bola de Ouro 2025: Indicados ao clube do ano (masculino)



PSG : Vencedor da Champions League, Ligue1, Copa da França e vice do Mundial de Clubes.

: Vencedor da Champions League, Ligue1, Copa da França e vice do Mundial de Clubes. Chelsea : Cnquistou o Mundial de Clubes e a Conference League.

: Cnquistou o Mundial de Clubes e a Conference League. Liverpool : Campeão da Premier League.

: Campeão da Premier League. Barcelona : Venceu o Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

: Venceu o Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha. Botafogo: Campeão da Libertadores e Campeonato Brasileiro.

Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool e PSG - Divulgação/France Football

Bola de Ouro 2025: Indicados ao clube do ano (feminino)

Barcelona (Espanha).

(Espanha). Arsenal (Inglaterra) - vencedor da Champions League Feminina.

(Inglaterra) - vencedor da Champions League Feminina. Chelsea (Inglaterra).

(Inglaterra). Lyon (França).

(França). Orlando Prime (Estados Unidos).