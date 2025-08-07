Bola de Ouro 2025: Com Estêvão na lista de melhor sub-21, veja os 10 indicados ao Troféu Kopa
O brasileiro defendeu o Palmeiras durante o período de avaliação, mas foi contratado e recentemente apresentado como jogador do Chelsea
A revista France Football divulgou os 10 nomes que disputam o prestigiado Troféu Kopa, destinado ao melhor jogador do mundo com menos de 21 anos, como parte da Bola de Ouro 2025.
O brasileiro Estêvão, atualmente no Chelsea, aparece na lista. A premiação ocorrerá durante a cerimônia marcada para 22 de setembro de 2025, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.
A escolha leva em consideração o desempanho durante 01 de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025. O craque espanhol Lamine Yamal é o atual vencedor do prêmio e favorito.
- Bola de Ouro masculina: Melhor jogador
- Bola de Ouro feminina: Melhor jogadora
- Troféu Johan Cruyff: melhor treinador e melhor treinadora
- Troféu Kopa: melhor jogador e jogadora sub-21
- Troféu Yashin: melhor goleiro e goleira
- Troféu Gerd Müller: atleta com mais gols no masculino e feminino
- Prêmio Sócrates: envolvimento em causas sociais
Bola de Ouro 2025: Confira os indicados ao Troféu Kopa
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Desiré Doué (PSG)
- Estêvão (Chelsea)
- Dean Huijsen (Real Madrid)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Rodrigo Mora (Porto)
- João Neves (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona) - atual vencedor.
- Kenan Yildiz (Juventus)
Critérios e regras da Bola de Ouro 2025
A votação final conta com jornalistas dos 100 países melhores posicionados no ranking da Fifa. Esta será a primeira vez que o evento terá distribuição igual dos troféus entre homens e mulheres.
Critérios de avaliação:
- 1. Desempenho individual e coletivo: Análise da performance em campo, incluindo números (gols, assistências), mas também sua influência tática, consistência e capacidade de decisão. Os títulos conquistados com seus clubes e seleções nacionais têm um impacto significativo.
- 2. Classe do jogador e Fair Play: A reputação vai além das quatro linhas. O comportamento ético, o espírito esportivo e a conduta dentro e fora de campo também são considerados.
- 3. Carreira do jogador (Apenas para Desempate): A trajetória pode ser usada como um critério de desempate, mas o foco é sempre o desempenho na temporada em questão.
As regras de votação:
- Cada jornalista escolhe seus três melhores jogadores.
- 5 pontos para o primeiro, 3 pontos para o segundo e 1 ponto para o terceiro.
- A soma dos pontos define o grande vencedor.