Bola de Ouro 2025: Com Estêvão na lista de melhor sub-21, veja os 10 indicados ao Troféu Kopa

O brasileiro defendeu o Palmeiras durante o período de avaliação, mas foi contratado e recentemente apresentado como jogador do Chelsea

A revista France Football divulgou os 10 nomes que disputam o prestigiado Troféu Kopa, destinado ao melhor jogador do mundo com menos de 21 anos, como parte da Bola de Ouro 2025.

O brasileiro Estêvão, atualmente no Chelsea, aparece na lista. A premiação ocorrerá durante a cerimônia marcada para 22 de setembro de 2025, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.

A escolha leva em consideração o desempanho durante 01 de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025. O craque espanhol Lamine Yamal é o atual vencedor do prêmio e favorito.

Bola de Ouro masculina : Melhor jogador

: Melhor jogador Bola de Ouro feminina : Melhor jogadora

: Melhor jogadora Troféu Johan Cruyff : melhor treinador e melhor treinadora

: melhor treinador e melhor treinadora Troféu Kopa : melhor jogador e jogadora sub-21

: melhor jogador e jogadora sub-21 Troféu Yashin : melhor goleiro e goleira

: melhor goleiro e goleira Troféu Gerd Müller : atleta com mais gols no masculino e feminino

: atleta com mais gols no masculino e feminino Prêmio Sócrates: envolvimento em causas sociais

Bola de Ouro 2025: Confira os indicados ao Troféu Kopa

Pau Cubarsí (Barcelona)

(Barcelona) Ayyoub Bouaddi (Lille)



(Lille) Desiré Doué (PSG)



(PSG) Estêvão (Chelsea)



(Chelsea) Dean Huijsen (Real Madrid)



(Real Madrid) Myles Lewis-Skelly (Arsenal)



(Arsenal) Rodrigo Mora (Porto)



(Porto) João Neves (PSG)



(PSG) Lamine Yamal (Barcelona) - atual vencedor.



(Barcelona) - atual vencedor. Kenan Yildiz (Juventus)



Bouaddi, Cubarsí, Desiré Doué, Estêvão e Huijsen - Divulgação/France Football Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, João Neves, Lamine Yamal e Yildiz - Divulgação/France Football

Critérios e regras da Bola de Ouro 2025

A votação final conta com jornalistas dos 100 países melhores posicionados no ranking da Fifa. Esta será a primeira vez que o evento terá distribuição igual dos troféus entre homens e mulheres.

Critérios de avaliação:

1. Desempenho individual e coletivo : Análise da performance em campo, incluindo números (gols, assistências), mas também sua influência tática, consistência e capacidade de decisão. Os títulos conquistados com seus clubes e seleções nacionais têm um impacto significativo.

: Análise da performance em campo, incluindo números (gols, assistências), mas também sua influência tática, consistência e capacidade de decisão. Os títulos conquistados com seus clubes e seleções nacionais têm um impacto significativo. 2. Classe do jogador e Fair Play : A reputação vai além das quatro linhas. O comportamento ético, o espírito esportivo e a conduta dentro e fora de campo também são considerados.



: A reputação vai além das quatro linhas. O comportamento ético, o espírito esportivo e a conduta dentro e fora de campo também são considerados. 3. Carreira do jogador (Apenas para Desempate): A trajetória pode ser usada como um critério de desempate, mas o foco é sempre o desempenho na temporada em questão.

As regras de votação: