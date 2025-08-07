fechar
Futebol Europeu | Notícia

Bola de Ouro 2025: Com Estêvão na lista de melhor sub-21, veja os 10 indicados ao Troféu Kopa

O brasileiro defendeu o Palmeiras durante o período de avaliação, mas foi contratado e recentemente apresentado como jogador do Chelsea

Por Robert Sarmento Publicado em 07/08/2025 às 9:37 | Atualizado em 07/08/2025 às 9:46
Doué, Estêvão e Huijsen são três dos 10 indicados ao Troféu Kopa 2025
Doué, Estêvão e Huijsen são três dos 10 indicados ao Troféu Kopa 2025 - Divulgação/France Football

A revista France Football divulgou os 10 nomes que disputam o prestigiado Troféu Kopa, destinado ao melhor jogador do mundo com menos de 21 anos, como parte da Bola de Ouro 2025.

O brasileiro Estêvão, atualmente no Chelsea, aparece na lista. A premiação ocorrerá durante a cerimônia marcada para 22 de setembro de 2025, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.

A escolha leva em consideração o desempanho durante 01 de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025. O craque espanhol Lamine Yamal é o atual vencedor do prêmio e favorito.

  • Bola de Ouro masculina: Melhor jogador
  • Bola de Ouro feminina: Melhor jogadora
  • Troféu Johan Cruyff: melhor treinador e melhor treinadora
  • Troféu Kopa: melhor jogador e jogadora sub-21
  • Troféu Yashin: melhor goleiro e goleira
  • Troféu Gerd Müller: atleta com mais gols no masculino e feminino
  • Prêmio Sócrates: envolvimento em causas sociais

Bola de Ouro 2025: Confira os indicados ao Troféu Kopa

  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille)
  • Desiré Doué (PSG)
  • Estêvão (Chelsea)
  • Dean Huijsen (Real Madrid)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  • Rodrigo Mora (Porto)
  • João Neves (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona) - atual vencedor.
  • Kenan Yildiz (Juventus)

Divulgação/France Football
Bouaddi, Cubarsí, Desiré Doué, Estêvão e Huijsen - Divulgação/France Football
Divulgação/France Football
Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, João Neves, Lamine Yamal e Yildiz - Divulgação/France Football

Critérios e regras da Bola de Ouro 2025

A votação final conta com jornalistas dos 100 países melhores posicionados no ranking da Fifa. Esta será a primeira vez que o evento terá distribuição igual dos troféus entre homens e mulheres.

Critérios de avaliação:

  • 1. Desempenho individual e coletivo: Análise da performance em campo, incluindo números (gols, assistências), mas também sua influência tática, consistência e capacidade de decisão. Os títulos conquistados com seus clubes e seleções nacionais têm um impacto significativo.
  • 2. Classe do jogador e Fair Play: A reputação vai além das quatro linhas. O comportamento ético, o espírito esportivo e a conduta dentro e fora de campo também são considerados.
  • 3. Carreira do jogador (Apenas para Desempate): A trajetória pode ser usada como um critério de desempate, mas o foco é sempre o desempenho na temporada em questão.

As regras de votação:

  • Cada jornalista escolhe seus três melhores jogadores.
  • 5 pontos para o primeiro, 3 pontos para o segundo e 1 ponto para o terceiro.
  • A soma dos pontos define o grande vencedor.

