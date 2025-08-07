fechar
Selecao brasileira | Notícia

Bola de Ouro 2025: Técnico da Seleção Brasileira é indicado ao prêmio de melhor técnico do mundo

Revista France Football anunciou candidatos ao prêmio na manhã desta quinta-feira (07). Cerimônia de gala será realizada no dia 22 de setembro

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 07/08/2025 às 13:44
Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira
Arthur Elias, técnico da Seleção Brasileira - Reprodução: Lívia Villas-Boas/ CBF

A revista France Football divulgou na manhã desta quinta-feira (07), os indicados aos prêmios da Bola de Ouro.

A premiação de melhor treinador do mundo contará com presença brasileira. Arthur Elias, técnico campeão da Copa América Feminina, está na lista de candidatos.

A cerimônia de gala será realizada no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Confira os indicados(as) ao prêmio de melhor técnico(a) do futebol feminino

  • Arthur Elias - Seleção Brasileira
  • Sonia Bompastor - Chelsea
  • Justine Madugu - Seleção Nigeriana
  • Renée Slegers - Arsenal
  • Sarina Wiegman - Seleção Inglesa

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Luis Enrique é indicado ao prêmio de melhor técnico do futebol masculino

Além dos indicados à categoria relacionada ao futebol feminino, a revista também divulgou os candidatos ao prêmio de melhor técnico do futebol masculino, conhecido como Prêmio Cruyff.

O principal favorito é Luis Enrique, do PSG, treinador campeão da Liga dos Campeões e finalista da Copa do Mundo de Clubes.

Comandante do Chelsea, campeão da competição, o italiano Enzo Maresca também está presente na lista.

Hansi Flick (Barcelona), Antonio Conte (Napoli) e Arne Slot (Liverpool), campeões de La Liga, Campeonato Italiano e Premier League, completam a lista.

Confira a lista completa

  • Luis Enrique (PSG)

  • Enzo Maresca (Chelsea)

  • Hansi Flick (Barcelona)

  • Antonio Conte (Napoli)

  • Arne Slot (Liverpool)

Leia também

Bola de Ouro 2025: Conheça os 10 indicados ao Troféu Yashin, prêmio de melhor goleiro
Premiação

Bola de Ouro 2025: Conheça os 10 indicados ao Troféu Yashin, prêmio de melhor goleiro
Bola de Ouro 2025: Botafogo é indicado a clube do ano! Veja os 4 concorrentes ao prêmio
Premiação

Bola de Ouro 2025: Botafogo é indicado a clube do ano! Veja os 4 concorrentes ao prêmio

Compartilhe

Tags