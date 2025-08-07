Bola de Ouro 2025: Técnico da Seleção Brasileira é indicado ao prêmio de melhor técnico do mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Revista France Football anunciou candidatos ao prêmio na manhã desta quinta-feira (07). Cerimônia de gala será realizada no dia 22 de setembro

A revista France Football divulgou na manhã desta quinta-feira (07), os indicados aos prêmios da Bola de Ouro.

A premiação de melhor treinador do mundo contará com presença brasileira. Arthur Elias, técnico campeão da Copa América Feminina, está na lista de candidatos.

A cerimônia de gala será realizada no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Confira os indicados(as) ao prêmio de melhor técnico(a) do futebol feminino

Arthur Elias - Seleção Brasileira



Sonia Bompastor - Chelsea



Justine Madugu - Seleção Nigeriana



Renée Slegers - Arsenal



Sarina Wiegman - Seleção Inglesa

Luis Enrique é indicado ao prêmio de melhor técnico do futebol masculino

Além dos indicados à categoria relacionada ao futebol feminino, a revista também divulgou os candidatos ao prêmio de melhor técnico do futebol masculino, conhecido como Prêmio Cruyff.

O principal favorito é Luis Enrique, do PSG, treinador campeão da Liga dos Campeões e finalista da Copa do Mundo de Clubes.

Comandante do Chelsea, campeão da competição, o italiano Enzo Maresca também está presente na lista.

Hansi Flick (Barcelona), Antonio Conte (Napoli) e Arne Slot (Liverpool), campeões de La Liga, Campeonato Italiano e Premier League, completam a lista.

Confira a lista completa