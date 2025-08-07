Bola de Ouro 2025: Técnico da Seleção Brasileira é indicado ao prêmio de melhor técnico do mundo
Revista France Football anunciou candidatos ao prêmio na manhã desta quinta-feira (07). Cerimônia de gala será realizada no dia 22 de setembro
A revista France Football divulgou na manhã desta quinta-feira (07), os indicados aos prêmios da Bola de Ouro.
A premiação de melhor treinador do mundo contará com presença brasileira. Arthur Elias, técnico campeão da Copa América Feminina, está na lista de candidatos.
A cerimônia de gala será realizada no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.
Confira os indicados(as) ao prêmio de melhor técnico(a) do futebol feminino
- Arthur Elias - Seleção Brasileira
- Sonia Bompastor - Chelsea
- Justine Madugu - Seleção Nigeriana
- Renée Slegers - Arsenal
- Sarina Wiegman - Seleção Inglesa
Luis Enrique é indicado ao prêmio de melhor técnico do futebol masculino
Além dos indicados à categoria relacionada ao futebol feminino, a revista também divulgou os candidatos ao prêmio de melhor técnico do futebol masculino, conhecido como Prêmio Cruyff.
O principal favorito é Luis Enrique, do PSG, treinador campeão da Liga dos Campeões e finalista da Copa do Mundo de Clubes.
Comandante do Chelsea, campeão da competição, o italiano Enzo Maresca também está presente na lista.
Hansi Flick (Barcelona), Antonio Conte (Napoli) e Arne Slot (Liverpool), campeões de La Liga, Campeonato Italiano e Premier League, completam a lista.
Confira a lista completa
-
Luis Enrique (PSG)
-
Enzo Maresca (Chelsea)
-
Hansi Flick (Barcelona)
-
Antonio Conte (Napoli)
-
Arne Slot (Liverpool)