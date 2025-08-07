Bola de Ouro Feminina 2025: Marta em busca do hepta! Conheça as 30 indicadas ao prêmio
Amanda Gutierres é a outra brasileira que aparece na lista final do prêmio de melhor jogadora do mundo divulgada pela revisa France Football
Os 30 nomes que concorrem à Bola de Ouro Feminina 2025 foram divulgados pela France Football nesta quinta-feira (07/08), com presença brasileira de peso: Marta, a "Rainha" do futebol.
Aos 39 anos, a camisa 10 concorre ao seu sétimo troféu. Além dela, Amanda Gutierres é a outra brasileira que aparece na lista. Ambas foram campeãs da Copa América pela Seleção Brasileira.
+ Bola de Ouro 2025: 30 nomes que concorrem ao prêmio de melhor do mundo
A atuação na reta decisiva, com um gol na semifinal contra o Uruguai e dois na decisão, além de conquistas coletivas no Orlando Pride contribuíram para a veterana aparecer na disputa.
Em agosto de 2024, ela ganhou com o Brasil a terceira medalha de prata olímpica. No fim do ano, foi um dos destaques da inédita conquista da National Women's Soccer League (NWSL).
30 jogadoras indicados à Bola de Ouro 2025
O corpo de jurados é composto por jornalistas especializados de países que estão entre os 100 primeiros no ranking da FIFA. A premiação considera o desempenho de agosto de 2024 e julho de 2025.
- Lucy Bronze (Chelsea/Inglaterra)
- Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
- Aitana Bonmatí (Barcelona/Espanha)
- Sandy Baltimore (Chelsea/França)
- Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
- Klara Buhl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Sofia Cantore (Juventus/Itália)
- Steph Catley (Arsenal/Austrália)
- Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malawi)
- Emily Fox (Arsenal/EUA)
- Cristiana Girelli (Juventus/Itália)
- Esther Gonzalez (Gotham/Espanha)
- Caroline Hansen (Barcelona/Noruega)
- Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
- Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasil)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
- Lindsey Heaps (Lyon/EUA)
- Chloe Kelly (Manchester City e Arsenal/Inglaterra)
- Marta (Orlando Pride/Brasil)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal/Noruega)
- Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
- Clara Mateo (Paris FC/França)
- Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
- Claudia Pina (Barcelona/Espanha)
- Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Suécia)
- Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
- Leah Williamson (Arsenal/Inglaterra)