Boatos de volta de Zé Felipe e Virginia Fonseca animam a web após relógio milionário e bilhete misterioso

Influenciadora recebeu um Rolex de até R$ 184 mil com cartão enigmático, e seguidores apontam o ex como possível autor. Saiba o que estava escrito!

Virginia Fonseca agitou as redes sociais na última terça-feira (5) ao mostrar em seus stories um presente pra lá de luxuoso: um Rolex Lady-Datejust cravejado de diamantes e com mostrador de madrepérola.

Avaliado entre R$ 170 mil e R$ 184 mil, o relógio veio acompanhado de um bilhete anônimo e provocou uma onda de especulações na internet.

Internautas logo levantaram a possibilidade de o mimo ter partido de Zé Felipe, ex-marido da influenciadora.

A ausência de assinatura no cartão, somada ao tom romântico e nostálgico da mensagem, aumentou as suspeitas de que o cantor possa estar por trás do gesto. "Te envio esse relógio como um lembrete simples: o tempo não apaga tudo, mas coloca tudo no lugar. Que ele te acompanhe com leveza e que, a cada hora, te lembre que dias melhores sempre chegam. Com carinho", dizia o bilhete.

Trechos como "com leveza" e "dias melhores sempre chegam" chamaram a atenção por lembrarem frases motivacionais frequentemente usadas por Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe. Isso reforçou, na visão de muitos seguidores, o estilo de escrita que seria comum dentro da família do cantor.

Nos comentários de perfis como Subcelebrities, o nome de Zé foi um dos mais citados. "Eu fico me iludindo pensando que é o Zé", escreveu uma seguidora. Outros também apostaram em uma possível reconciliação do casal, enquanto alguns mantiveram o tom cético.

Até agora, nem Virginia nem Zé Felipe se pronunciaram sobre a identidade do remetente.