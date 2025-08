Causa da morte de Ozzy Osbourne é revelada após divulgação da certidão de óbito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Infarto e complicações de saúde levaram à morte do cantor, que enfrentava Parkinson e problemas cardíacos. Confira detalhes do caso.

Ozzy Osbourne, ícone do heavy metal e fundador do Black Sabbath, morreu em 22 de julho, aos 76 anos. A informação foi confirmada por sua família, que compartilhou um comunicado emocionado:

"É com uma tristeza que palavras não podem expressar que informamos que nosso querido Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com a família, cercado de amor".

A causa da morte foi divulgada dias depois, em Londres, pela filha Aimée Osbourne, conforme compartilha o portal Terra. Segundo a certidão de óbito, o cantor sofreu um infarto agudo do miocárdio, agravado por uma parada cardíaca.

A condição foi intensificada por um quadro de doença arterial coronariana e pelo avanço do Parkinson, diagnosticado publicamente em 2019.

Vida de Ozzy Osbourne durante os últimos anos

Mesmo enfrentando dificuldades motoras e diversos procedimentos médicos nos últimos anos, Ozzy se apresentou pela última vez em Birmingham, no início de julho. No palco, apareceu sentado em um trono estilizado, no show de despedida batizado de Back to the Beginning.

Foi nessa mesma cidade que o artista foi enterrado dias depois, após um cortejo pelas ruas locais e uma cerimônia íntima em Buckinghamshire.

Durante a vida, o músico declarou que gostaria de ser enterrado em meio à natureza. "Disse a Sharon para não ser cremado. Quero ser enterrado, num belo jardim em algum lugar, com uma árvore plantada sobre a minha cabeça", escreveu em sua autobiografia. Já em entrevista ao The Times, comentou com seu humor característico:

"Quero ter certeza de que meu funeral será uma celebração, não uma festa de lamentações. Também gostaria de algumas brincadeiras, talvez o som de batidas dentro do caixão".

A despedida contou com a presença de grandes nomes da música, como Elton John, Zakk Wylde, Marilyn Manson, Rob Zombie, integrantes do Metallica e do próprio Black Sabbath.

Além de sua carreira marcante no rock, que inclui momentos como a famosa mordida em um morcego no palco, Ozzy também ficou conhecido pelo reality The Osbournes, exibido nos anos 2000. Ele deixa a esposa Sharon e seis filhos: Aimee, Kelly, Jack, Jessica, Louis e Elliot.