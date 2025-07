Funeral de Ozzy Osbourne tem cortejo e transmissão ao vivo pela internet

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O funeral de Ozzy Osbourne, vocalista lendário e um dos fundadores do Black Sabbath, será realizado nesta quarta-feira (30), em Birmingham, no Reino Unido.

O músico morreu no último dia 22, aos 76 anos, e a cerimônia de despedida foi organizada para refletir sua importância na história do rock e na identidade da cidade natal.

A programação do funeral inclui um cortejo público pelas ruas de Birmingham, com início às 9h da manhã (horário de Brasília).

O trajeto passará pela Broad Street, que tem se tornado um memorial espontâneo desde o anúncio da morte, com flores, mensagens e homenagens deixadas por fãs.

A banda local Bostin Brass acompanhará o cortejo, que será encerrado em uma cerimônia íntima, reservada apenas a familiares e amigos próximos.

Transmissão da despedida de Ozzy Osbourne

O público poderá acompanhar ao vivo a passagem do cortejo pela ponte do Black Sabbath, por meio de uma câmera instalada no local. A transmissão está disponível no site blacksabbathbench.co.uk/take-your-black-sabbath-bench-selfie.



Funeral de Ozzy Osbourne: causa da morte ainda não foi divulgada

A causa oficial da morte de Ozzy Osbourne ainda não foi anunciada pelas autoridades ou pela família.

Nos últimos anos, o artista britânico enfrentava uma série de problemas de saúde, incluindo Parkinson, além de dificuldades de mobilidade que o afastaram dos palcos e da vida pública.

Em entrevistas ao longo da vida, Ozzy refletiu diversas vezes sobre sua despedida. Em 2011, durante uma conversa com o The Times, ele declarou: "Não quero que seja triste, quero que seja um momento para dizer obrigado. Que tenha pegadinhas e risadas."

O desejo do músico era transformar seu funeral em uma celebração leve e divertida, mais próxima de um agradecimento do que de um luto silencioso. Fãs e amigos têm buscado respeitar esse espírito durante as homenagens.

