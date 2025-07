Morre Ozzy Osbourne, lenda do Black Sabbath e ícone do heavy metal, aos 76 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Artista ajudou a moldar as bases do heavy metal nas décadas de 1970 e 1980, fazendo show de despedida dos palcos em Birmingham, no último dia 5

Morreu aos 76 anos Ozzy Osbourne, um dos nomes mais influentes do rock mundial. A causa da morte não foi divulgada, embora Osbourne tenha enfrentado vários problemas de saúde nos últimos anos.

Um comunicado da família Osbourne diz: "É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que informamos que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento."

No último dia 5, Ozzy encerrou sua trajetória nos palcos, no estádio Villa Park, em Birmingham, a mesma cidade onde começou a carreira.

Vida de Ozzy Osbourne

Nascido John Michael Osbourne em Birmingham, na Inglaterra, em 1948, Ozzy ficou conhecido como o “Príncipe das Trevas” e marcou a história da música como vocalista da banda Black Sabbath. Sua voz rouca, presença de palco enérgica e estética sombria ajudaram a moldar as bases do heavy metal nas décadas de 1970 e 1980.

Osbourne integrou o Black Sabbath desde sua formação, em 1968, até 1979, quando foi demitido devido ao abuso de álcool e drogas. Nesse período, gravou álbuns considerados fundamentais para o metal, como Black Sabbath (1970), Paranoid (1970), Master of Reality (1971) e Sabbath Bloody Sabbath (1973).

Após deixar a banda britânica, ele iniciou uma bem-sucedida carreira solo com o disco Blizzard of Ozz (1980), lançando ao todo 13 álbuns de estúdio e emplacando sucessos como Crazy Train, Mr. Crowley, Mama, I'm Coming Home, Bark at the Moon e No More Tears.

