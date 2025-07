Record tem sinal invadido: assista o vídeo misterioso que interrompeu transmissão da Record News

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Transmissão do telejornal da Record News no YouTube foi interrompida por vídeo com mensagens enigmáticas; emissora investiga falha no sinal

O sinal da Record News foi invadido durante a exibição do telejornal News 19 Horas, na noite desta terça-feira (29), em seu canal no YouTube. A transmissão foi interrompida por um vídeo misterioso com frases enigmáticas, o que chamou a atenção de internautas e levantou teorias sobre a origem do conteúdo.

O incidente não afetou o sinal da TV aberta nem a PayTV, de acordo com a emissora.

O vídeo exibido é associado ao gênero analog horror e lembra um conteúdo conhecido como "Wyoming Incident", popular entre fãs de terror e creepypastas.

O que apareceu na tela durante o ataque ao sinal da Record News

Transmissão do News 19 Horas, programa jornalístico da Record News, foi interrompida por um vídeo conhecido por amantes do "analog horror" - YOUTUBE/REPRODUÇÃO

A falha aconteceu enquanto o jornal cobria um ataque em Nova York. De repente, a imagem foi cortada e substituída por uma sequência de mensagens em inglês, com estética semelhante a fitas VHS antigas. As frases exibidas no vídeo foram:

"We present a special presentation" (“Apresentamos uma apresentação especial”);

"You will see such pretty things" (“Você verá coisas tão bonitas”);

"Why do you hate?" (“Por que você odeia?”);

"You are ill" (“Você está doente”);

"We just want to fix you" (“Só queremos te consertar”);

"What hides in your mind?" (“O que se esconde na sua mente?”).

Veja o momento em que o sinal da Record foi invadido:

O que é o "Wyoming Incident"?



O conteúdo exibido no ataque à transmissão da Record News é reconhecido como o "Wyoming Incident" ou "333-333-333", uma famosa lenda da internet que circula em fóruns e sites de creepypastas.

A suposta origem remete a uma transmissão local nos Estados Unidos, com relatos de desconforto auditivo causado por frequências específicas usadas no vídeo. A sequência "333-333-333" é frequentemente associada a significados místicos, sendo interpretada como um "número de anjo".

Pronunciamento da Record sobre o sinal invadido

Após a repercussão, a Record News emitiu nota oficial sobre o incidente:

"A Record News identificou uma falha na transmissão do YouTube durante o telejornal News 19 desta terça-feira. Nosso time de Tecnologia da Informação está trabalhando para descobrir a origem do problema e estamos em contato com a equipe do YouTube para entender o ocorrido."

A emissora ainda reforçou:

"A falha se deu somente no sinal do YouTube. As demais transmissões, inclusive o sinal de TV aberta e PayTV, não foram afetadas."

"Record sinal invadido" vira assunto nas redes

Desde a noite de terça-feira, a expressão “Record sinal invadido” tem aparecido entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), com milhares de reações e teorias sobre o significado das mensagens.

Ainda não há informações confirmadas sobre a origem do vídeo ou se a invasão foi externa. A Record segue investigando o caso.

