Naufrágio no Iêmen deixa dezenas de mortos em uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Um naufrágio na costa do Iêmen resultou em uma tragédia com a morte de ao menos 68 pessoas, segundo autoridades locais. O acidente ocorreu no domingo (3) e deixou mais de 70 desaparecidos, em um dos incidentes migratórios mais fatais dos últimos meses.

A embarcação, que transportava cerca de 150 pessoas, a maioria da Etiópia, virou em meio ao mau tempo. As equipes de resgate conseguiram salvar apenas 12 sobreviventes.

ROTA MORTAL

Todos os anos, milhares de pessoas do Chifre da África — que engloba países como Somália, Djibuti, Etiópia e Eritreia — fogem de conflitos, repressão política, pobreza e seca. Eles se amontoam em barcos precários para atravessar o Golfo de Áden em direção ao Iêmen, apesar da guerra civil que atinge o país. O objetivo final é chegar a nações mais ricas no Golfo, como a Arábia Saudita.

A rota migratória do Chifre da África para o Iêmen é considerada uma das mais perigosas do mundo. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), da ONU, cerca de 60 mil imigrantes se arriscaram por essa travessia em 2024, e mais de 500 perderam a vida.