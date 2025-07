Gominho relembra última conversa com Preta Gil e revela "proibição" da cantora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em luto, Gominho abriu o coração ao relembrar os últimos momentos ao lado de Preta Gil. O apresentador, que foi um dos amigos mais próximos da cantora durante sua batalha contra o câncer, compartilhou detalhes da despedida e falou sobre uma conversa que o marcou profundamente.

Segundo ele, os dois sempre trocaram confidências e conselhos, com muito afeto e bom humor. Em entrevista à CARAS Brasil, Gominho contou que chegou a manifestar o desejo de participar do Big Brother Brasil, mas Preta não deixou barato.

"Ela me proibiu. Falei que queria ir para o 'Big Brother' e descansar do mundo. Ela respondeu: 'Viado, não arruma ideia. Pelo amor de Deus! Se eu não estivesse aqui para te defender…'. Ela vinha com essas piadas", lembrou o apresentador.

A amizade entre os dois era tão profunda que, para Gominho, eles funcionavam como um reflexo um do outro.

"Pensamos muito sobre mim, sobre ela e o que ela estava sentindo. A gente era quase um espelho. Quando a vi, pensei: 'É, minha amiga vai embora. E é isso'", desabafou.

Nos últimos dias de vida da artista, Gominho esteve ao lado dela, oferecendo cuidados e apoio em tempo integral. "Foi muito puxado. Por isso que agora estou tão bem até para falar sobre isso. Sem remédio, sem nada, porque eu não tomo remédio", completou.

Mesmo diante da dor, o apresentador tem mostrado força para lidar com o luto, celebrando o legado deixado pela amiga com carinho e respeito.